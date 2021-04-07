抛弃LCD屏幕？iPad mini 6外形曝光：全面屏+屏下指纹

作者：千年

【天极网手机频道】苹果一般每年都会举办三场大会，分别是春季新品发布会、WWDC开发者大会以及秋季新品发布会。不过今年因为一些特殊原因苹果公司已决定不举办春季新品发布会，原定春季发布会推出的新品或在6月的WWDC21开发者大会上推出，其中包括新一代iPadmini。

此前国外网友曝光了iPad mini 6 高清渲染图及部分配置信息，爆料显示，iPad mini 6将采用全面屏+Touch ID的方案。

现在，国外媒体第一时间送出了iPad mini6的模型，与此前爆料基本一致，采用全面屏设计，屏幕确实内嵌了TouchID，同时机身更加的圆润。

根据该模型数据来看，iPad mini6的尺寸将为20.32×13.46×0.63cm，屏幕对角线长约9.15英寸，对应屏幕是7.9英寸。值得一提的是，此前爆料消息称，苹果可能还有一款更大屏幕尺寸的版本，预计在8.5~9.5英寸之间。

在核心参数方面，iPad mini 6将搭载A14仿生芯片，这是目前性能最强的移动处理器之一。A14处理器有6个核心，分别是4个节能核心及2个效能核心，性能方面与上一代iPadAir的A12处理器相比提升了40%。

其他方面，iPad mini 6将提供 64/128/256GB三种存储版本，并支持 ApplePencil 2代。

此次新一代iPadmini升级较大，有涨价的可能性，不过入门级平板的市场定位依然不会改变，小编预计这款平板可能成为目前售价最便宜的A14产品。

从这次的爆料信息来看，新一代iPadmini支持屏下指纹识别技术可能是一个重大信号，或许消费者在今年的iPhone13系列手机上也能看到TouchID的回归。

从另一个角度来看，屏下TouchID的回归也意味着苹果继iPhone12系列全面取消LCD屏幕之后，全新一代的iPadmini系列也会放弃LCD屏幕。如此一来，入门级iPad有望全面采用OLED屏幕，而更高端版本的iPad则有望采用最新的miniLED显示技术。