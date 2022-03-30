2799元起黑鲨5系列正式发布 升级散热标配骁龙8系+实体肩键

作者：高志伟

【天极网手机频道】3月30日，黑鲨举行主题为“冲破引力”的黑鲨科技2022年度旗舰新品发布会，推出包括黑鲨5、黑鲨5 Pro与黑鲨5 RS三款产品的全新黑鲨5系列游戏手机，以及黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机降噪版等周边外设。同时，黑鲨还宣布与与中国航天神舟传媒达成合作，共同打造了黑鲨5与黑鲨5 Pro中国航天版等IP定制化产品。

本次发布的新品售价如下：

8+128GB版黑鲨5售价2799元，12+128GB版2999元，12+256GB版3299元;

8+256GB版黑鲨5 Pro售价4199元，12+256GB版4699元，16+512GB版5499元;

8+256GB(骁龙888)版黑鲨5 RS售价3299元，12+256GB(骁龙888 Plus)版3799元;

12+256GB黑鲨5中国航天版售价3499元;16+512GB的黑鲨5 Pro 中国航天版5999元;

黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机降噪版售价399元，黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机降噪版(中国航天版)售价449元。

作为黑鲨5系列的性能担当，全新黑鲨5 Pro搭载了骁龙8Gen1 5G移动平台，采用全新逆重力双VC液冷散热方案，性能强劲稳定。同时该机不仅内置4650mAh大电池，还支持120W极速闪充，15分钟即可充满。在操控方面，黑鲨5系列全系标配磁动力升降肩键与全新升级的屏幕双区压感技术，解锁“四指变八指”的游戏体验。

与上代相比，黑鲨5系列的外观变化不小。首先后置摄像头模组的位置从机身中部移到了左上角，并且采用了不对称设计，虽然凸起比较明显，但是与机身背部的机甲纹理、弧角和曲面边缘有了比较巧妙的衔接，多了几分炫酷。手机背部的信仰灯也做了调整，现在位于摄像头右侧。粗细搭配的线条在点亮时像通电的电路板，提升了辨识度，好像给装备充能的感觉。 在手感方面，黑鲨5 Pro的3D曲面玻璃采用了多轴纳米光学镀层，摸起来很细腻。

黑鲨5 Pro拥有陨石黑、天宫白两种选择，黑鲨5拥有暗宇黑、曙光白、探索灰三种选择，黑鲨5 RS拥有天穹黑、耀星黄两种选择。

至于黑鲨5以及黑鲨5 Pro中国航天版外观的辨识度更高，配色很像我们熟悉的运载火箭、空间站，同时线条搭配撞色设计，让手机有了一种科技美感。手感方面与黑鲨5 Pro的哑光表面略有区别，会更加顺滑。同时纳米级多轴光刻太空纹理配合星型的可自定义RGB灯效，随光线变化整机会更加灵动。并且，中国航天版从产品外观、包装、用户体验到系统主题，乃至周边游戏外设产品生态均进行了IP化定制。

骁龙8Gen1 5G移动平台大家都不陌生，为了充分发挥这颗芯片的实力，散热方面黑鲨做足了功课。黑鲨5 Pro采用全新逆重力双VC液冷散热系统，实现了对三明治液冷散热架构及直触铜块散热方案的升级。通过在均热板中添加"逆重力轨道"设计，提供更快的液体循环速度。同时，在SoC、5G天线、电池等主要热源区域采用铜合金直触设计与VC液冷均热板构建连接，加速将核心热源热量快速导出。黑鲨5 Pro的双VC总面积达到了5320mm2，还通过采用相变散热材料、石墨烯，以及均热板中选用铜块直触设计，确保整机散热水平和持久稳定性能释放。另外，黑鲨5系列还针对GameEngine游戏引擎进行性能优化升级，在全新的Thermal Control关键器件热控优化方案以及AI进程监控的加持下，让黑鲨5系列的游戏帧率表现更加稳定。

其他配置方面，LPDDR5内存以及磁盘阵列系统2.0加持，让黑鲨5 Pro可以带来更快的游戏启动、加载速度，提升体验的流畅度。音频方面，黑鲨5 Pro采用全对称的两颗顶级1216 P扬声器和四颗定制高动态麦克风的硬件组合再度来袭，拥有0.8mm超大振幅、等效双1.5cc大音腔。同时，黑鲨5 Pro这一次还在业内率先使用了4驱动芯片方案，搭载了两颗14V大功率SMART PA以及两颗音频Boost IC，结合业界顶级的NLC音频算法。得益于出色的音频配置，黑鲨5 Pro在DXOMARK音频榜上再一次取得86分的高分成绩。黑鲨5 Pro还支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术，以及高通aptX高品质音频技术，配合黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机 降噪版的低时延、高品质音质，无论是外放还是佩戴耳机都能听声辨位。

黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机降噪版采用了12mm高品质动圈打造，并在国内首发高通QCC3056芯片，支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术。同时，作为黑鲨科技首款支持ANC自适应混合式主动降噪功能的TWS蓝牙耳机产品，黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机降噪版支持高达40dB深度降噪体验，并拥有全链路85ms超低的延迟表现。

在麦克风配置上，黑鲨5 Pro在手机镜头模组区域放置了1颗麦克风，与手机正面2颗、侧面1颗麦克风组成了全新的4麦克风阵列方案，再结合黑鲨科技自研的麦克风降噪、HDR等多种算法调优，为用户在游戏、免提通话、录音等主要拾音场景提供最佳的收音效果。同时针对Vlog视频制作群体，还专门研发了Audio Zoom音源变焦功能，根据录像焦点调整录音收音效果，有效提升多人录像场景下的收音效果。

作为黑鲨游戏手机最大的亮点之一，实体升降肩键让玩家的操控体验更具代入感。本次黑鲨5系列的磁动力升降肩键采用160g按键力度的定制微动开关打造，支持在控制中心内进行物理映射设置，玩家可根据自身需求进行包括“单击”、“双击”、“连续点击”、“多重点击”等一系列自定义操作设定比如在《王者荣耀》中，将肩键设置为购买装备、升级技能，在关键时刻打出更高伤害。在《和平精英》中，设置为开镜切枪，遇到敌人钢枪不用慌。或者设置为开启关闭地图，随时调整方位。在《QQ飞车》中，设置为小喷、氮气，即使加速冲向终点。在《原神》中，设置为换人、闪避，秀出更多操作。另外在系统中使用，肩键也可以作为自定义快捷键，进行截屏、展示健康码等操作。

此外，黑鲨5系列还升级了双区屏幕压感技术，压感有效面积进一步提升16%，有效提升玩家的压感接触范围，同时为玩家在平面触控的维度基础上增加了纵向压感的操控方式。

当然，黑鲨5的屏幕也是保证游戏体验的重要一环。黑鲨5 Pro采用了一块支持144Hz超高刷新率、720Hz的超高触控采样率的6.67英寸 OLED柔性直屏，还采用了全新的TouchControl触控大师方案，全面重构触控算法架构，包含从触控IC到触控固件再到游戏触控再到屏幕显示的每一个节点，触控算力提升20%，触控响应速度提升15%。另外，黑鲨5 Pro的屏幕具备10bit色深显示能力，支持10.7亿种色彩的呈现。黑鲨5 Pro可根据场景变化进行动态刷新率切换，从而达到功耗和显示的最佳平衡，同时黑鲨5 Pro的这块屏幕还获得了HDR10+认证与SGS护眼高品质显示认证，将为用户带来清晰、流畅的出众显示效果。

在体验层面，黑鲨5 Pro将为用户提供从硬件到内容的全面体验提升。黑鲨5 Pro首次引入前后双感光元件，支持360°环境亮度检测，并提供给用户16000级的细腻亮度调节体验。在高帧率游戏适配方面，黑鲨5系列现已支持诸多高帧率游戏资源，为玩家提供更为流畅细腻的视觉感受。

144Hz游戏内容：《王牌战士》、《梦想新大陆》、《鸿图之下》、《龙族幻想》、《新神魔大陆》、《战神遗迹》、《新笑傲江湖》手游、《天谕》、《机动都市阿尔法》、《魂器学院》、《巅峰战舰》、《巅峰坦克:装甲战歌》;

120Hz游戏内容：《王者荣耀》、《QQ飞车手游》、《穿越火线：枪战王者》(*部分机型待游戏版本更新后开通);

90Hz游戏内容：《和平精英》(*待游戏版本更新后开通)、《英雄联盟手游》、《天涯明月刀》手游、《乱世王者》、《火影忍者》、《重返帝国》(*待游戏版本更新后开通)、《决战!平安京》;

同时，黑鲨5 Pro首次将AI超分技术应用到视频场景，用户可以在观看视频时开启画质增强功能，即刻畅享高画质视频内容。并且，全新的黑鲨5系列通过了优酷帧享120帧超高清认证，用户可在优酷视频中享受黑鲨120Hz高帧内容专区，丰富的120Hz超高清资源将为用户提供更加出色的观影体验。

JOYUI13正式上线

全新的JOYUI13将与黑鲨5与黑鲨5 Pro一同与玩家见面，这一次JOYUI13针对游戏场景开发了许多好玩、有趣的功能，致力于增加玩家在游戏内外的乐趣和成就，持续地陪伴玩家、成就玩家。

其中，深受玩家喜爱的鲨鲨酱将迎来全新的中国航天版限定皮肤，鲨鲨酱是黑鲨在手机行业首次发布的虚拟二次元偶像，黑鲨科技希望通过鲨鲨酱更好的陪伴着玩家一天的手机生活。随着鲨鲨酱的不断迭代，黑鲨游戏手机不再是一个冰冷冷的机器，而是懂你、体贴你的亲密伙伴。在日常生活中，玩家可以与鲨鲨酱进行更多互动，包含多种的声音和动作的互动，在桌面、游戏、充电、闹钟等场景下随时随地陪伴着大家。

这一次，JOYUI13的智能魔方功能将再次进化。全新的智能魔方将是一个拥有无限创造力和想象空间的平台，它将不再局限于游戏场景内，为玩家带来更多好玩、便利的有趣功能。在游戏场景内，智能魔方深度适配主流游戏，包含《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》、《原神》等十几款热门游戏，黑鲨科技为每一款游戏进行单独定制功能，从而增强游戏的趣味性和氛围感;在日常使用场景中，智能魔方同样能为用户带来许多便利有趣的好玩功能，用户可以通过智能魔方设定各种有趣的充电提示音、自动打卡、一键收能量、一键健康码等高效功能。除了官方所提供的魔方功能外，智能魔方还支持用户进行DIY创作，玩家可以自己创作个性化的振感，自己编辑、组合振感的频率、幅度形成属于自己的振感体验。用户还还可以将自己编辑的魔方程序上传到玩家社区，与广大鲨粉共享、讨论，一同打造充满无限想象力的魔方功能。

本次黑鲨发布的新品已经开启预售，将于4月2日正式开售。