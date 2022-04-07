三星Galaxy Z Fold 4或搭载S22系列同款相机

作者：夏初

【天极网手机频道】对于三星而言，Galaxy Z折叠屏设备已经在实际意义上成为了与Galaxy S系列旗舰并行的另一大产品线，包含横向折叠的Galaxy Z Fold以及纵向折叠的Galaxy Z Flip。尽管折叠屏机型被视为Galaxy Note系列的替代产品线，但是在部分硬件配置上，Galaxy Z系列似乎并没有做到“对标Note”，其中的一个主要方面就是摄像头。

去年，两款全新Galaxy Z设备获得了市场的巨大成功，但实际上来说，三星可折叠设备在影像模组方面的“弱势”也让一部分希望获得更好影像表现的潜在客户停止付款。尽管三星折叠屏设备在照片和视频方面的表现也处于主流水准，但是从硬件层面来说，他们搭载的都不是顶级旗舰级别的模组。

对比一下就能看出差距，最新的Galaxy S22 Ultra搭载了108MP主摄像头和10倍潜望式变焦镜头，而Galaxy Z Fold 3上仅仅采用了三枚12MP镜头构成影像模组，要知道，三星上一款采用三枚12MP镜头模组的手机还是S10，已经过去几年时间了。

三星不在折叠屏设备上采用更高规格的影像模组也是可以理解的。毕竟折叠屏机型需要考虑展开之后两侧的厚度，同时需要在整机重量上达成一个平衡。不过在即将发布的Galaxy Z Fold 4机型上，三星可能已经找到了一个摆脱这个难题的方法。

据GalaxyClub称，三星将通过使用与Galaxy S22和S22+手机相同的长焦模组来赋予Galaxy Z Fold 4更优秀的变焦表现。它由一个新的1/3.94英寸10MP传感器和69毫米焦距的镜头组成，能够提供3倍变焦范围，这要比Galaxy Z Fold 3上的2倍长焦有所进步。

此外，Galaxy S22和S22+的前置摄像头也可能被Galaxy Z Fold 4系列采用，不过它仍然会是10MP，同时有消息提到，三星放弃了在Galaxy Z Fold 4上采用屏幕下摄像头。如果三星有足够的魄力、或者在系统结构上有所优化，S22影像模组上的50MP主摄和12MP超广角镜头能在Galaxy Z Fold 4上出现就更好了，在不少评测中，它们已经展现出领先的成像效果。