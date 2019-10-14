Redmi发布重回平价机的红米8系列

作者：黑子可可

做好品牌升级，绝对是 Redmi红米品牌的首要目标，为了摆脱廉价的定义，在红米成立独立品牌 Redmi 的时候，不少新产品都是以拼音字母的 Redmi 为品牌符号。但在今天，他们宣布入门级产品的时候，或许为了唤醒用户对性价比的回忆，Redmi 有用起了“红米”品牌，发布了最新的两款产品――红米8、红米8A。

配置方面，Redmi红米8/8A 均搭载高通骁龙 439 处理器，采用 6.22 英寸水滴屏，兼备德国莱茵 TV 低蓝光护眼认证。Redmi红米 8/8A 提供前置 800 万像素相机、后置 1200 万和一枚 200万的 AI 相机双摄，支持背部指纹和人脸解锁。亮点方面，红米8 正面采用了第五代康宁玻璃，背面为膜片工艺，将多层结构堆叠成一张复合膜片，再通过模内注塑到机身表面，通过光线的反射衍射，最终达到类似玻璃的质感。配色方面支持宝石蓝、仙踪绿、碳岩灰三款配色。

红米 8 则只支持人脸解锁(无后置指纹)，后置 1200 万像素单摄，外观方面设计了珊瑚橙、深海蓝和耀夜黑三种配色。Redmi红米8/8A均配备了Redmi目前最大的5000mAh超大容量电池，最长可实现高达31天的超长待机。Redmi红米8/8A 充电接口均采用流行的 Type-C 接口，支持 18W 快充，但标配 5W 充电器。

红米8系列手机将于10月15日10点首卖，红米8的3GB+32GB版799元，4GB+64GB版899元。红米 8A的3GB+32GB版699元，4GB+64GB版799元。