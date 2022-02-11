今日科技看点：三星Galaxy Z Fold 4渲染图曝光，华硕天选新品今晚来袭

作者：Try

【天极网手机频道】2月11日数码科技圈发生哪些新鲜事呢？

三星Galaxy Z Fold 4折叠屏手机渲染图曝光，内外屏皆为无刘海无打孔设计;Android 13开发者预览版上线，主要更新了“隐私与安全”功能;华硕今晚召开天选新品发布会，三款全新游戏本将登场。下面随小编一起来详细了解一下吧!

三星Galaxy Z Fold 4折叠屏手机

海外某博主晒出了三星下一代折叠屏旗舰Galaxy Z Fold4的外观概念渲染图。从图中来看，这款折叠屏将采用左右折叠设计，且内屏和外屏为无刘海无打孔设计，可能会采用屏下摄像头技术;还会支持S Pen触控手写笔;机身背部摄像头模组采用刚发布的Galaxy S22 Ultra设计理念，由四颗摄像头组成。

该产品其他配置还并未曝光，按照去年的节奏，三星Galaxy Z Fold4将在下半年发布。

Android 13

据报道，谷歌第一个Android 13开发者预览版上线，将“隐私和安全”作为一个主要更新。目前只有谷歌Pixel 6 Pro、Pixel 6、Pixel 5a 5G、Pixel 5、Pixel 4a 5G、Pixel 4a、Pixel 4 XL和Pixel 4等机型可以升级到开发者预览版。

Android 13加强了隐私保护。例如用户可以授权应用程序访问指定的照片或视频，从而防止个人隐私外泄。

还有就是针对大屏界面优化。更多应用程序可以在折叠屏、平板电脑等大屏设备上无缝适配不同尺寸的Android设备，使应用体验更佳。

说实话，Android 13都出现了，但是国内大多数用户还在使用Android 11底层，甚至到现在都没有获得更新。正式版本预计将在今年10月份前后推出，按照Android 12的更新情况来说，需要等待明年中旬，国内用户才能用上全新的版本。

华硕天选新品发布会

今晚20:00，华硕将举行天选新品发布会，预计将正式推出天选3、天选3 Plus以及天选Air等新品。据官方介绍，此次发布会的开场舞由虚拟偶像团体A-SOUL与华硕自家的天选姬进行，双方还将进行才艺互动表演。此外，还将发布天选姬3.0版本，并发布完整版TVC。

天选3游戏本将搭载第12代酷睿i7-12700H处理器，显卡可选英伟达 RTX 3050、3050 Ti、3060、3070 显卡，有着2.5K高刷电竞屏还引入了双显三模显卡切换。华硕天选3系列笔记本电脑已开启预约，将在发布会结束后22点正式开售。