OPPO Find X2系列官宣3月6日发布 除了3K+120Hz还将搭载阵营最强线性马达

作者：毛毛

【天极网手机频道】2月25日，OPPO官方微博宣布OPPO Find X2系列线上新品发布会将于北京时间3月6日17点启幕。时隔一年半OPPO Find X系列首度迭代，OPPO Find X2吸引了不少消费者的目光。除了OPPO副总裁沈义人这些天透露的消息，我们得知OPPO Find X2除了搭载3K分辨率+120Hz刷新率+65W超级闪充外，根据最新消息，Find X2还或将搭载安卓阵营中最强的线性马达。

在当下的全面屏时代，屏幕和手机的振动反馈可以说是用户最容易感知的基础体验。2月24日，知名数码博主@楼斌XYZONE在微博中释出一则采用线性马达声音所做的bbox视频，满屏“哒哒哒”的声音听起来非常带感且干脆利落，楼斌表示这段声音素材是来自下个月即将发布的某款旗舰机，而且这款手机采用了一颗振感出色的线性马达，随后有网友通过熄屏声音猜测这款旗舰机为OPPO Find X2时，得到了楼斌的耐人寻味的回应。

众所周知，置于手机内部的马达分为“转子马达”和“线性马达”两大类。其中，转子马达和传统形式马达一样，利用电磁感应驱动转子旋转产生振动，因为成本低，技术难度低，大部分智能手机都采用转子马达;而线性马达分为圆形线性马达和横向线性马达，横向线性马达如果适配得当的话完全可以为手机的使用带来全新的体验，全局式的震动每次都能输出干脆利落的反馈，甚至可以模拟枪击游戏中开枪后坐力这种复杂震感，但唯一的缺点就是成本太贵，目前只有高端旗舰手机才会配备成本较高的线性马达。

再透过数码博主@楼斌XYZONE刚刚发布的手机马达横评视频来看，安卓阵营中最为出色的是“还未发布的某款安卓旗舰手机，震动较为清脆”，如果猜测正确的话，OPPO Find X2所搭载的或许就是目前行业顶级的横向线性马达，并且将会带来极为出色的震动体验感。

同时，OPPO副总裁沈义人也对这支视频的微博进行了互动，种种迹象已经表明，这款“还未发布的安卓旗舰手机”就是期待已久的OPPO Find X2。

除了上述提到的出色振动反馈外，Find X2的屏幕规格也堪称顶级。根据OPPO副总裁沈义人的爆料，Find X2系列拥有OPPO迄今为止最好的屏幕，支持3K分辨率、120Hz刷新率，意味着Find X2在清晰度、流畅度、色彩显示等各方面都有着极高的水准。目前主流手机仍旧采用1080p、90Hz的屏幕，毫无疑问，OPPO将再次引领智能手机屏幕创新方向。

此外，OPPO Find X2系列将搭载高通骁龙 865 移动平台+ X55基带组合配置，支持 SA/NSA 双模组网以及全球 5G 多频段覆盖。影像方面，Find X2系列采用了索尼定制传感器，成像得到了大幅提升，并搭载“全像素全向对焦技术”，大大提升了对焦的精确度与暗光环境下的对焦性能。

OPPO在影像和屏幕方面一直处于行业领先水平，如今Find X2还将搭载最为出色的线性马达，综合产品体验有望得到全新升级之下，让外界对3月6日OPPO线上新品发布会更多了一分关注。