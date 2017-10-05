苹果iPhone6s/6sp该不该更新iOS11?

【天极网手机频道】iOS11更新之后，困扰大多数苹果手机用户的问题又来了，到底应不应该升级系统？而那些按耐不住好奇心选择更新系统的用户，这一次并没有以往那么顺心，不少用户在升级系统后，终于明白自己该换新iPhone了。

从目前反映的情况来看，iOS11系统明显对老的iPhone机型不友好，iPhone5和iPhone6的用户绝大多数在升级到新系统之后感觉系统不流畅，总是会出现不经意的卡顿，对于长期习惯ios系统流畅顺滑的用户，这种卡顿很不舒服。

对于手持6sp的用户，到底升不升级iOS11呢？从目前众多网友反馈的情况来看，笔者建议6sp用户暂时不要升级。尽管有不少网友反映iOS11升级后系统反应变快了，但是也有部分用户表示还是会出现卡顿问题，由此看来，iOS11还是不够稳定，对于手持6sp的用户来说，在升级之前需要做好心理准备，万一中大奖了呢？

此外，耗电问题也是此次升级之后普遍反映的问题，在各个机型上均有耗电变快的问题，对于原本就续航捉急的iPhone用户来说，续航再次变短可能会不太习惯，与耗电变快相伴随的是手机的发热问题严重，即使是打开地图和QQ等常用app也会出现明显的发热问题，目前发热和耗电变快的问题在较新的iPhone7机型上也有发生。

目前苹果官方也加快推送新的系统更新以解决问题，6sp用户不妨静静等待，等iOS11稳定之后再更新，一定要更新的用户可以先备份系统，防止出现上述问题后无法还原系统，目前从iOS11退回ios10的验证通道还未关闭，iPhone用户可以备份好系统后更新iOS11，等体验后再做决定。

（ 作者：夏明杰 责任编辑：夏明杰）

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