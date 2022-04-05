游戏手机推荐：快来挑选你的“开黑专机”

作者：林夏

【天极网手机频道】游戏手机，在很多游戏爱好者的眼中，应该是购机时最好的选择方向了。不仅兼顾了手机的基本通讯功能，还能够带来其他类型手机并不具备的顶级游戏性能，因而越来越多游戏爱好者入手了游戏手机。那么，在偌大的手机市场中，该怎么选择一款合适的游戏手机呢？今天，小编就带来了几款游戏手机，看完绝对能够选出你的“开黑专机”。

iQOO 9 Pro

iQOO手机一直以来都是KPL王者荣耀职业联赛的比赛用机，在游戏手机调校方面属于行业顶级水准。最新款的iQOO 9系列，发布早已有一段时间了，相信很多用户也上手过了，我推荐的这款是iQOO 9 Pro燃擎版配色。

外观上，后盖采用了时下较为流行的素皮材质，巧妙地将汽车内饰上的碳纤触感融于手机的素皮后盖上，不仅极具创意，同时在手感上也是相当不错，手持它，足以让你成为认为人群中最亮眼的一道风景线。正面则是一块6.78英寸的第二代E5 2K超视网膜屏幕，拥有原生10亿色彩、2K超清分辨率、PPI高达517、8000000:1的对比度等顶级参数，堪称行业天花板级的屏幕。

核心配置，iQOO 9 Pro搭载骁龙 8 Gen1，超百万分的跑分数据，其性能实力也属于行业顶尖水准。同时，针对游戏体验，iQOO 9 Pro还加入了独立显示芯片Pro，配合上2K屏幕。iQOO 9 Pro无论在视效体验上，还是性能体验上，都绝对是一款不可多得的游戏旗舰。

充电与续航能力，在很大程度上也会影像用户的游戏体验。为此，iQOO 9 Pro配备了120W的超快闪充以及4700mAh容量的电池，通过大容量的电池以及快速地回血来保证用户的续航体验。值得一提的是，附赠的120W超级闪充适配器，相比大部分手机的适配器，不仅体积更小，重量也更轻了，极大地提升了携带的便捷性。

除了强悍的性能之外，iQOO 9 Pro在影像方面的实力也不可小觑。其搭载了一套5000W像素主摄+5000W像素超广角镜头+1600W像素人像镜头后置三摄模组。其中的超广角镜头支持150°鱼眼，拥有多种趣味玩法，在影像体验这块完全能够满足用户的日常需求。

售价方面，iQOO 9 Pro 8+256GB售价4899元，12+256GB售价5199元，12+512GB售价5699元。

realme GT Neo3

全新的realme GT Neo3上，realme在机身背部首次引入了赛道双条纹设计，致敬勒芒和银石两大经典赛道。小编比较推荐银石配色，黑白相间的简约时尚，加上细腻磨砂的质感，握在手里极具质感。屏幕采用了一块 FHD+ 水准的120Hz高刷新率AMOLED 屏幕，更是支持高达1000Hz的智能瞬时触控采样率，游戏的跟手性相当强。

核心配置方面，realme GT Neo3天玑 8100，其性能表现更是超越了骁龙888，配合LPDDR5 内存+ UFS 3.1，其性能表现显然已经满足大部分用户的游戏需求。同时，内置独立显示芯片，通过MEMC运动补偿技术，增加过渡帧，最终让游戏画面能稳定在高帧率的同时，减少性能芯的功耗。卓越的性能，也使成为了第五届王者荣耀全国大赛官方赛事指定用机。

充电与续航方面，行业内独此一份。4500mAh的电池算是中规中矩，但是其首发的150W超级闪充，5分钟充进50%，15分钟即可充满。这确实是目前行业真正的快充天花板，电量焦虑症完全不存在的。

影像方面，搭载了旗下影像旗舰realme GT大师探索版同款的索尼IMX766主摄，其拥有5000万高像素和1/1.56英寸大底，影像能力是不会差的。

售价方面，realme GT Neo3 8+128GB(80W)售价2299元，12+256GB(80W)售价2599元，8+256GB(150W)售价2699元，12+256GB(150W)售价2899元。

红魔7 Pro

最后一款来自红魔游戏手机，迭代至今，红魔也拥有占据市场的独特竞争力。作为一款游戏手机，红魔7 Pro的外观注定是极具个性化的，小编倾向于推荐这款氘锋透明版。红魔7 Pro采用直角设计的气动热力学航空铝中框，对称式设计的后盖，配合氘锋透明版两侧的透明设计，能够直接看到内置的风扇，拥有红、蓝、黄、绿四种灯光。

屏幕是一块真正意义上的全面屏，采用UDC屏下摄像技术将摄像头隐藏至屏下。6.8英寸、120Hz高刷新率、960Hz屏幕触控采样率、1080×2400的屏幕分辨率等一系列配置，将屏幕的视效体验拉满。

核心配置上，红魔7 Pro搭载新一代骁龙8 Gen1。满血版LPDDR5内存+UFS3.1存储+独立红芯1号游戏芯片，配合红魔自研算法，提升肩键操作、震感、游戏光效、音效等方面的综合体验，带来更流畅的游戏体验。同时，除了ICE 9.0魔冷散热系统外，还拥有转速达20000转/分钟的新一代主动散热风扇，散热能力仅此一份。

充电与续航方面，红魔7 Pro内置采用双6C电芯的5000mAh大电池，支持135W魔闪快充。影像方面，红魔7 Pro后置为6400万像素主摄+800万像素超广角+200万像素微距三摄组合，前置一颗1600万像素的屏下摄像头。

售价方面，红魔7 Pro 12+256GB售价5299元，16+256GB售价5699元，18+512GB售价6499元，18+1T售价7499元。

以上三款手机在游戏体验方面均有不错表现，并且各有自己其他方面的优势，iQOO 9 Pro的影像能力会好一点，realme GT Neo3的充电能力有优势，红魔7 Pro的设计比较独特，价格也有所差异，感兴趣的用户可以前往官网看看，根据需求购机。