OPPO首款翻盖式折叠屏曝光，电池容量高达4300mAh！

【天极网手机频道】去年，OPPO发布了旗下首款折叠屏OPPO Find N，受到了广泛的好评，也让不少用户对OPPO的下一代折叠屏充满了期待。最近，OPPO又爆出了新一代的折叠屏，这次不仅有传统的内折式折叠屏，还有竖向的翻盖式折叠屏。

据此前的爆料博主透露，OPPO代号“白天鹅”的OPPO Find N2和代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机已经试产，其中OPPO Find N2折叠屏手机将拥有黑、白、绿三款配色，代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机将拥有黑、白、紫三款配色。该博主还表示，这两款折叠屏手机将搭载高通骁龙8+ Gen 1处理器。

最近该博主有放出消息称，这款翻盖式折叠屏手机内部是一块2520*1080p的6.8英寸屏幕，外部有一块3.26英寸的屏幕，都是OLED材质。此外，该机配备采用索尼IMX709传感器的3200万像素自拍相机，以及采用索尼IMX766传感器的5000万像素主摄像头和一个采用索尼IMX355传感器的超广角800万像素的摄像头，所有这些传感器已经用于多款OPPO智能手机，如Reno中档机型和Find X旗舰机型。

在电池容量方面，该博主称该机的电池典型容量为4300mAh，作为对比，三星Galaxy Z Flip4的电池容量为3700mAh，因此如果上述消息属实的话，那么这款OPPO竖向折叠手机的电池容量还是比较大的，预计会有不错的续航。

其还表示传统内折折叠屏OPPO Find N2将采用相对小尺寸的横向内折，基本补齐核心短板，搭载行业同款“妥妥用一天”的电池。代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机可以看做OPPO Find X5 Pocket，并且两款折叠屏手机都是通过改进铰链减轻机身重量。

同时OPPO的竖向折叠屏手机或命名为OPPO Find X5 Pocket，他表示，两款折叠屏手机都通过改进铰链以减轻机身重量，而且会杀到更低价位段。根据此前的爆料，OPPO目前正在开发的有两款折叠屏新机，其中代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机将采用120Hz的小屏，主打轻薄和新型铰链结构。此外，OPPO Find N 2同样会采用120Hz刷新率的屏幕，并且还优化了重量和厚度。

可以看出OPPO在折叠屏领域有着自己独到的理解，从销量上就有所反馈。2022年上半年的国内折叠屏市场份额排名中，华为凭借着超过63%的份额实力位列第一位置，OPPO则凭借唯一一款折叠屏产品Find N位列第二的位置，比拥有着Z Flip3，Z Fold3两款产品的三星还要高。值得一提的是，OPPO Find N已经上市半年，能有这样的成绩实力不容小觑。

在折叠屏手机的关键技术上，拥有专利黑科技的OPPO Find N铰链采用了多达136个零部件以及400余个重点尺寸管控标准，最高精度为 0.01mm，因此能够确保屏幕在开合中不受铰链影响，实现大屏隐痕的效果，且还可带来顺滑的开合手感和悬停功能。可以说，OPPO Find N铰链是目前工艺最复杂、成本最高的折叠屏手机铰链之一。

而且市面上折叠屏手机普遍存在折痕严重的问题，让用户直呼在日常使用上的体验影响很大。可是在上手OPPO Find N后，多数用户都表示折痕几乎不可见，显示很清晰。这得益于OPPO耗时数年斥巨资研发的精工拟椎式铰链技术，结合定制的屏幕，最终将折痕打磨至几乎不可见的程度。

从已有信息来看，这次OPPO主要会在铰链方面着力，解决用户的日常使用问题。作为OPPO旗下首款翻盖式的折叠屏，这款新机想必会在翻盖折叠屏领域加入OPPO自身的理解，带来一些OPPO专属的特色。