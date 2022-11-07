12期免息，加送酷冷风扇6 ROG游戏手机6双11正在热销中

【天极网手机频道】目前，双十一购物节正在火热进行中，作为本次活动非常热销的一款游戏手机，ROG游戏手机6的优惠还在持续，12GB+256GB和16GB+512GB版本售价分别为4899元和5699元，还能在店铺首页再领100元优惠券，到手价可以更低，并且加送价值599元的ROG酷冷风扇6，还享受12期免息，购机无压力，想要入手一款硬核游戏手机的朋友抓紧上车吧!

ROG一直致力于将最前沿、最强悍的尖端硬件带给所有玩家，这款ROG游戏手机6当然也不例外。它搭载了旗舰级的骁龙8+ Gen1处理器，台积电4nm制程工艺，最高频率可达3.2GHz，性能对比前代提升多达10%，整体功耗则下降30%，满血版LPDDR5内存，以及UFS3.1高速存储，整机跑分安兔兔高达110W+，性能就是硬道理，让游戏玩家全力输出。

为了保障性能的持续输出，华硕为其配备了矩阵式液冷冷散热架构6.0，延续了真空腔均温板+双层石墨烯多层设计，并加入3300mg航天级导热材料氮化硼，让整机散热能力再度升级，而且CPU中置设计让热量集中在中部，远离玩家的握持区域，手感更加舒适。搭配本次赠送的ROG酷冷风扇6，让散热更上一层楼，时刻高效运转，体验更加极致。

除了极致的性能外，ROG游戏手机6也有着一块极致的屏幕，它配备了一块6.73英寸的三星AMOLED电竞屏，165Hz高刷新率+720Hz触控采样率，响应延时仅为1ms，全链路响应延时仅为23ms，让玩家不仅看着流畅，同时操作更加丝滑跟手。这块屏幕还拥有高达1200nits的峰值亮度，即使在强光环境下也能清晰呈现。支持DC调光，拒绝频闪，为玩家打造良好的游戏体验。

ROG游戏手机搭载了AirTrigger 6操控系统，新增多种操控手势和体感操作，加上酷冷风扇6上的四颗实体按键，用户最多可以在屏幕上映射20个操控点位，让玩家在各种游戏中都能秀出新操作。它还有着全新升级的 X 轴触线性震动马达，每次操作都有拟真的手感反馈，对称正向双立体声扬声器，支持动态中心声效、电竞模式声音定位效果增强，让玩家获得更加沉浸的游戏体验。

总的来说，无论是在性能、屏幕、散热等方面，ROG游戏手机6都有着非常出色的表现，能够为广大玩家带来更加极致的游戏体验，趁着双十一优惠，赶快入手吧。

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