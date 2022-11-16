高通发布骁龙8 Gen 2，光追加持，性能提升35%

【天极网手机频道】11月16日早上7点，高通在三亚和夏威夷同步举行技术峰会活动，会上高通正式发布下一代旗舰手机芯片骁龙8 Gen 2。

官方宣称，第二代骁龙8移动平台将树立互联网计算的新标杆，凭借向整个平台的开创性AI智能设计，该平台将赋能非凡体验。

骁龙8 Gen 2型号为SM8550-AB，使用台积电4nm工艺打造，这也是高通转投台积电后首颗大版本迭代的芯片，在发布之前就受到广泛关注。由于前几代骁龙能效比不理想，高通这次专注提升能效比，旨在降低芯片功耗以及温度。不过即使如此，高通依然在骁龙8 Gen 2上实现性能提升。

官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核频率为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

全新架构让骁龙8 Gen 2无论是面对高负载场景还是中低负载场景，都可以在功耗和性能中寻找一个最佳平衡点，能够提供极限性能，也可以带来最佳能效比。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

Adreno GPU支持的光线追踪技术可以呈现美轮美奂的光线效果，逼真的阴影和自然的光照表现，能够带来更加符合物理世界的画面质感。Adreno GPU还支持虚幻引擎5和Metahuman框架，渲染更加真实的游戏人物，带给用户无与伦比的沉浸感。

除此之外，Adreno GPU还成为全球第一个支持Vulkan1.3 API以及OpenGL ES 3.2的移动平台，带来30%的Vulkan性能提升。骁龙8 Gen 2此次新增对AV1视频解码的支持，支持高达8K 60FPS HDR的数据流。

在对HDR的支持中，骁龙8 Gen 2这次将覆盖所有HDR格式，包括HDR10+、HLG 和 Dolby Vision，也是唯一一家支持所有HDR格式的平台。与此同时，骁龙8 Gen 2支持高达144Hz刷新率的QHD+分辨率屏幕和4K 60Hz显示屏，能够外接最高4K 60Hz的外接显示器。

骁龙8 Gen 2在AI方面同样进行了升级，在新的Hexagon处理器中引入对于INT4格式的支持，AI性能提升435%。这也是高通在骁龙上首次引入对于INT4格式的支持，此举将使得性能比提升60%，能够更好地用AI来识别图像中的物体，提升抠像能力和人像能力。

骁龙8 Gen 2升级到最新的骁龙 X70调制解调器，不仅支持尚未普及的Wi-Fi7技术，还支持毫米波和sub 6GHz 5G网络，能够让下载速率达到10Gbps，而上传速率与前代类似为3.5Gbps。同时骁龙 X70调制解调器将支持双5G SIM卡同时激活，并且全新的Wi-Fi7可以提供最高5.8Gbps下载速率，降低移动设备的连接延迟。

骁龙8 Gen 2将支持蓝牙5.3，能够通过Snapdragon Sound™技术传输支持头部追踪的空间音频，给用户提供足够沉浸的听觉享受。得益于蓝牙5.3的加入，骁龙8 Gen 2支持传输48kHz的无损音乐流，并且极大降低延迟，达到有史以来最低的48ms。

全球将有多个品牌和OEM厂商会搭载第二代骁龙8移动处理器，包括包括华硕ROG、荣耀、iQOO、Motorola、努比亚、一加、OPPO、红魔、Redmi、夏普、索尼、vivo、Xiaomi、星纪时代/魅族和中兴，商用终端预计将于2022年底面市。而首款搭载骁龙8 Gen 2的vivo X90 Pro+目前已经定档11月22日，届时就能一睹骁龙8 Gen 2的真面目。