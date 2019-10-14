ÊÖ»úÍí±¨£ºiPhoneSE 2»ò³É±¬¿î ºìÃ×8ÏµÁÐ·¢²¼

¡¡ÓÐÁËiPhone SE 2£¬Äã»á»»µôÊÖÀïµÄiPhone 6Âð
¡¡¡¡½üÈÕ£¬Ìì·çÖ¤È¯ÖªÃû·ÖÎöÊ¦¹ùÃ÷åZ¾ÍÆ»¹ûÃ÷ÄêÐÂÆ··¢±íÑÐ±¨£¬Ô¤²âÆ»¹û½«»áÔÚ 2020 Äê Q1 ·¢²¼iPhone SE 2£¬²¢¿´¹¤Òµ¸»Áª¡£Ì¨»ýµç¡¢¿É³É¡¢¸è¶ûÉùÑ§µÈ¼¸Ö»¹ÉÆ±Ç°¾°£¬ÒòÎªËûÃÇ¶¼ÊÇÆ»¹ûµÄÉÏÓÎ¹©Ó¦ÉÌ¡£
¡¡¡¡ÔÚÕâ·ÝÔ¤²âÖÐ£¬¹ùÃ÷åZ·ÖÎö iPhone SE 2 µÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÉÏÓ¦¸Ã»áÓë¾É¿îµÄ iPhone 8 ²ÉÓÃÏàÍ¬ÔìÐÍ£¬²¢ÔÚÓ²¼þÉÏ¼ÓÒÔÉý¼¶£¬ÆäÖÐ¾Í°üÀ¨Ä¿Ç°Óë iPhone 11 ÏàÍ¬µÄ A13 Ð¾Æ¬¡¢ÒÔ¼° 3GB LPDDR4X ÄÚ´æ¡¢ÉÁ´æ·½ÃæÌá¹©ÁË 64GB ºÍ 128GB ¿ÉÑ¡£¬»úÉíÅäÉ«ÉÏ½«ÓµÓÐÉî¿Õ»Ò¡¢°×É«¡¢ºìÉ«ÈýÖÖ£¬²¢ÒÆ³ýÔÓÐÔÚ iPhone 8 ÉíÉÏµÄ 3D Touch£¬±Ï¾¹ 3D Touch Ôì¼Ù²»·Æ£¬¶ø iPhone SE 2 ÊÇÒ»¿î¡°Æ½¼Û»ú¡±¡£
¡¡¡¡ÊÛ¼Û·½Ãæ£¬¹ùÃ÷åZÒ²Ô¤²â iPhone SE 2 ½«»áÒÔ 399 ÃÀÔªµÄ¼Û¸ñÆðÊÛ£¬·Ç³£¿´ºÃÆäÏúÁ¿£¬¡°ÓÐÍû³ÉÎª iPhone 6 ¡¢iPhone 6S Õâ¸öÏµÁÐ¹«Ô¼ 1.7ÖÁ 2 ÒÚÓÃ»§´øÀ´µÄ»»»ú³±¡±¡£ÔÚÉÏÓÎ¹©Ó¦Á´·½Ãæ£¬¹ùÃ÷åZÖ¸³ö¹©Ó¦Á´½«»áÎª iPhone SE 2 ×¼±¸Ã¿ÔÂ 200Íò ¨C 400ÍòµÄ²úÄÜ£¬2020 Äê iPhone SE 2 Ô¤¹À³ö»õÁ¿¿É´ï 3000 ÍòÌ¨ÒÔÉÏ¡£
¡¡¡¡¶Ô iPhone SE 2 Ôö³¤Á¿µÄÐÅÐÄ£¬ÁíÒ»·½ÃæÒ²À´×ÔÏÖÓÐµÄ iPhone 6 ÏµÁÐ²¢²»±» iOS 13 Ö§³Ö¸üÐÂµÄÔÒò£¬Õâ²¿·ÖÔÒòÒ²¿ÉÄÜ»áµ¼ÖÂ´ó²¿·Ö iPhone 6 ÓÃ»§ÆÈÇÐ¸ü»»ÐÂ£¬±Ï¾¹ iOS ÉúÌ¬Õ³ÐÔºÜ¸ß£¬¶øÇÒÕâÃ´Ä¿Ç°»¹ÔÚÊ¹ÓÃ iPhone 6 ÏµÁÐµÄÓÃ»§£¬Ô¤Ëã·½ÃæÒ²²»¸ß£¬²¢ÇÒ¶Ô Face ID¡¢¶à¾µÍ·Ä£×éµÄÐÂ¹¦ÄÜÐèÇó²»Ç¿ÁÒ£¬¹ÊÉÐÎ´·¢²¼µÄ iPhone SE 2 »ò½«³ÉÎªÕâÒ»ÅúÓÃ»§µÄ»»»úÊ×Ñ¡¡£
¡¡Redmi·¢²¼ÖØ»ØÐÔ¼Û±ÈµÄºìÃ×8ÏµÁÐ
¡¡¡¡×öºÃÆ·ÅÆÉý¼¶£¬¾ø¶ÔÊÇ RedmiºìÃ×Æ·ÅÆµÄÊ×ÒªÄ¿±ê£¬ÎªÁË°ÚÍÑÁ®¼ÛµÄ¶¨Òå£¬ÔÚºìÃ×³ÉÁ¢¶ÀÁ¢Æ·ÅÆ Redmi µÄÊ±ºò£¬²»ÉÙÐÂ²úÆ·¶¼ÊÇÒÔÆ´Òô×ÖÄ¸µÄ Redmi ÎªÆ·ÅÆ·ûºÅ¡£µ«ÔÚ½ñÌì£¬ËûÃÇÐû²¼ÈëÃÅ¼¶²úÆ·µÄÊ±ºò£¬»òÐíÎªÁË»½ÐÑÓÃ»§¶ÔÐÔ¼Û±ÈµÄ»ØÒä£¬Redmi ÓÐÓÃÆðÁË¡°ºìÃ×¡±Æ·ÅÆ£¬·¢²¼ÁË×îÐÂµÄÁ½¿î²úÆ·¡ª¡ªºìÃ×8¡¢ºìÃ×8A¡£
¡¡¡¡ÅäÖÃ·½Ãæ£¬RedmiºìÃ×8/8A ¾ù´îÔØ¸ßÍ¨æçÁú 439 ´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃ 6.22 Ó¢´çË®µÎÆÁ£¬¼æ±¸µÂ¹úÀ³Òð TV µÍÀ¶¹â»¤ÑÛÈÏÖ¤¡£RedmiºìÃ× 8/8A Ìá¹©Ç°ÖÃ 800 ÍòÏñËØÏà»ú¡¢ºóÖÃ 1200 ÍòºÍÒ»Ã¶ 200ÍòµÄ AI Ïà»úË«Éã£¬Ö§³Ö±³²¿Ö¸ÎÆºÍÈËÁ³½âËø¡£ÁÁµã·½Ãæ£¬ºìÃ×8 ÕýÃæ²ÉÓÃÁËµÚÎå´ú¿µÄþ²£Á§£¬±³ÃæÎªÄ¤Æ¬¹¤ÒÕ£¬½«¶à²ã½á¹¹¶Ñµþ³ÉÒ»ÕÅ¸´ºÏÄ¤Æ¬£¬ÔÙÍ¨¹ýÄ£ÄÚ×¢ËÜµ½»úÉí±íÃæ£¬Í¨¹ý¹âÏßµÄ·´ÉäÑÜÉä£¬×îÖÕ´ïµ½ÀàËÆ²£Á§µÄÖÊ¸Ð¡£ÅäÉ«·½ÃæÖ§³Ö±¦Ê¯À¶¡¢ÏÉ×ÙÂÌ¡¢Ì¼ÑÒ»ÒÈý¿îÅäÉ«¡£
¡¡¡¡ºìÃ× 8 ÔòÖ»Ö§³ÖÈËÁ³½âËø(ÎÞºóÖÃÖ¸ÎÆ)£¬ºóÖÃ 1200 ÍòÏñËØµ¥Éã£¬Íâ¹Û·½ÃæÉè¼ÆÁËÉºº÷³È¡¢Éîº£À¶ºÍÒ«Ò¹ºÚÈýÖÖÅäÉ«¡£RedmiºìÃ×8/8A¾ùÅä±¸ÁËRedmiÄ¿Ç°×î´óµÄ5000mAh³¬´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬×î³¤¿ÉÊµÏÖ¸ß´ï31ÌìµÄ³¬³¤´ý»ú¡£RedmiºìÃ×8/8A ³äµç½Ó¿Ú¾ù²ÉÓÃÁ÷ÐÐµÄ Type-C ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö 18W ¿ì³ä£¬µ«±êÅä 5W ³äµçÆ÷¡£
¡¡¡¡ºìÃ×8ÏµÁÐÊÖ»ú½«ÓÚ10ÔÂ15ÈÕ10µãÊ×Âô£¬ºìÃ×8µÄ3GB+32GB°æ799Ôª£¬4GB+64GB°æ899Ôª¡£ºìÃ× 8AµÄ3GB+32GB°æ699Ôª£¬4GB+64GB°æ799Ôª¡£
¡¡ÃÀ°æGalaxy Fold¼Æ»®ÎªÓÃ»§Ìá¹©1¶Ô1·þÎñ
¡¡¡¡ÇúÇúÕÛÕÛµÄÈýÐÇ Galaxy Fold ÔÚÖØÐÂÉÏ¼ÜÖ®ºó£¬ÆäÃÀ¹úÔËÓª²¿¾Í´òËãÎªµ±µØÓÃ»§Ìá¹©¸üÈ«ÃæµÄ¿Í»§·þÎñ£¬¾Ý¹ÙÍø¹«²¼µÄÒ»ÏîËµÃ÷±íÊ¾£¬ÕâÏî·þÎñ¿ÉÒÔ°üÀ¨Ç°ÆÚµÄÒ»¶ÔÒ»Ö¸µ¼£¬È·±£Ã¿Ò»Î» Galaxy Fold ÓÃ²»»á´íÎóµÄÊ¹ÓÃÕâÌ¨ÕÛµþÆÁÊÖ»ú£¬ÎªÆäÅä±¸ÁËÈ«ÌìºòµÄ×¨Ô±½â´ðÈÈÏß£¬²¢Ö§³ÖÔÚÌØ¶¨Ê±¼ä¶ÎÄÚÍ¨¹ý Samsung Members(ÈýÐÇAPP)À´ÊµÐÐÊÓÆµÖ¸µ¼¡£
¡¡¡¡±Ï¾¹Ò»²¿½ü 2000 ÃÀÔªµÄ Galaxy Fold µÄÔì¼ÙºÍÊÛ¼Û²»·Æ£¬ÆäÓÃ»§×ÔÈ»Ò²ÆÚ´ýÓµÓÐ¸üÈ«ÃæµÄ¿Í»§·þÎñ£¬³ýÁËÒ»¶ÔÒ»µÄ×¨Ô±ÈÈÏßÍâ£¬ÈýÐÇÒ²³ÐÅµ¶ÔÊ×´Î¸ü»» Galaxy Fold µÄÓÃ»§Ö»ÊÕÈ¡ 149 ÃÀÔªµÄ·ÑÓÃ£¬ÔÚÖ¸¶¨µØÇø»¹¿ÉÒÔÏíÊÜµ±ÌìÎ¬ÐÞºÍ¿ìµÝËÍÐÞ·þÎñ¡£
¡¡°ü×°ÆØ¹â£¬½ñÄêPixle 4µÄÐÅÏ¢ËùÊ£ÎÞ¼¸ÁË
¡¡¡¡¼Æ»®½«ÔÚ 10 ÔÂ 15 ÈÕ·¢²¼µÄ Google Pixel 4£¬ÒÑ¾¾Àú¹ýÁË¹Ù·½¡¢Ãñ¼ä¶à´Î±¬ÁÏ£¬²»¹ý¼´Ê¹ÔÚ·¢²¼»áÕÙ¿ªµÄÇ°Ò»Ìì£¬ÓÐ¹ØÕâ²¿ÊÖ»úµÄ±¬ÁÏÈÔÔÚ¼ÌÐø£¬Õâ´ÎÆØ¹âµÄÊÇ Google Pixel 4 ²úÆ·Íâ°üÍ¼¡£ÐÅÏ¢ÏÔÊ¾ Google Pixel 4 µÄ±³ÃæÁÁµã(ÉãÏñÍ·)ÒÀ¾É±»×÷Îª¹Ù·½ÎüÒýÏû·ÑÕßµÄÖØµãÕ¹Ê¾ÔÚ°ü×°ºÐµÄÕýÃæ¡£
¡¡¡¡¶ø°ü×°ºÐµÄ±³Ãæ£¬ÔòÊÇÃÜÃÜÂéÂéµÄÅäÖÃÐÅÏ¢ºÍ²úÆ·Ïà¹ØËµÃ÷£¬ÆäÖÐ»¹ÓÐÒ»Ð©´ËÇ°È·ÈÏ¹ýµÄÅäÖÃÏ¸½Ú£¬°üÀ¨ÁË 5.7 Ó¢´çµÄÆÁÄ»³ß´ç¡¢64GB µÄ´æ´¢ÈÝÁ¿£¬ÒÔ¼°°ü×°ÄÚÌáµ½µÄ 18W µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ºÍ USB-C µÄ³äµçÏßÒÔ¼°Quick Switch Adapter£¬ÀïÃæ²¢Ã»ÓÐ USB-C to 3.5mm×ª»»Æ÷¡£°ü×°µÄÈ«Ï¢±êÇ©»¹¿É¿´³öÕâ¿îÊÖ»úÊÇÖÐ¹úÖÆÔì¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á