影像手机推荐：不会拍照？那可能是你选错手机了！

作者：云隐

【天极网手机频道】当各家的手机逐步趋于全能之后，市场也衍生出了个性化的需求，例如：游戏需求、影像需求、性能需求、续航需求等一系列特殊需求。如今，朋友圈、微博等社交平台，极大地激发了用户的创作欲与分享欲，影像需求自然成了老少皆宜的重点需求。于是，不少消费者在购买手机时会热切关注手机的影像能力，但良莠不齐的市场中，却选入了纠结的境地，难以抉择。今天，小编就来推荐三款手机，其在影像能力方面绝对是行业的巅峰水准。

OPPO Find X5 Pro

作为OPPO最新的旗舰，OPPO Find X5 Pro在外观、性能、影像等各方面均表现不错。外观设计沿袭了Find X系列的“环形山”设计，拥有陶瓷与素皮两种材质。其中的陶瓷是采用一体化纳米微晶陶瓷，比起普通陶瓷来说更加耐磨耐刮，同时在硬度和散热效率方面是玻璃材质的2倍，可以说是美观又实用。

屏幕方面，6.7英寸的LTPO2.0 2K曲面屏，支持1Hz-120Hz智能动态刷新，能够很好的控制功耗，提升手机的续航。配置方面，“双芯旗舰”想必早已深入人心。处理器提供骁龙8 Gen1与天玑9000两个版本，均是4nm制程工艺的芯片，各方面性能表现代表了手机芯片的顶级水平，所以完全不用担心性能问题。

另外一颗芯片来源于马里亚纳MariSilicon X芯片，这是一块OPPO自研的影像NPU芯片，极大地提升了影像体验。尤其是4K夜拍模式，大大提亮光线较弱场景中图像的质量，保证暗部有细节的同时，高光也不至于过曝。硬件上，5000万像素索尼IMX766主摄镜头+5000万像素索尼IMX766超广角镜头+1300万像素长焦的后置三摄影像模组加持，马里亚纳MariSilicon X有了坚实的硬件基础支撑。此外，OPPO Find X5 Pro还引入了哈苏影像系统，共同调试出的自然色彩，让手残党也能拍出时尚大片。

充电与续航方面，5000mAh电池与80W快充的加持，用户完全不用担心任何续航问题。售价方面，OPPO Find X5 Pro 8+256GB售价5999元，12+256GB售价6299元，12+512GB售价6799元。

荣耀Magic 4 Pro

荣耀Magic系列是荣耀高端系列，外观上主打商务简洁。本次的荣耀Magic 4 Pro提供了亮黑、釉白、流金、瓷青、燃橙色五种配色，背面的“缪斯之眼”依旧是外观最大的特色，内嵌三个摄像头，对称分布。正面是一块6.81英寸LTPO曲面屏幕，高达1312x2848的分辨率，PPI 460，支持16K级亮度调节。在自适应刷新率上，荣耀Magic4 Pro首次选择了自研的MotionSync技术，它能够根据不同场景动画渲染速度和手指触控操作实时、快速、智能地调整屏幕刷新率。

配置方面，骁龙8 Gen1的加持，让荣耀Magic 4 Pro的整体性能获得极大地提升。为了进一步提升用户的游戏体验，更是搭载了GPU Turbo X以及AI超级渲染这两项技术，通过全流程降低图形处理的总负载，让整体性能得以释放，获得了更好的游戏体验。

影像方面，荣耀Magic4 Pro搭载5000万像素广角大底主摄与5000万像素超广角摄像头，同时可以兼顾微距拍摄;以及6400万像素潜望式长焦摄像头，支持3.5X光学变焦、10X混合变焦和100X数字变焦，支持光学防抖。再次升级的自研HONOR Image Engine 图像引擎，通过异构不同芯片平台，插件化整合芯片能力，实现软硬件的能力全面释放，为手机行业的影像技术带来一次又一次的突破。

充电与续航方面，荣耀Magic4 Pro本次配备的是4600mAh的电池和100W的快充，同时支持50W无线超级快充。在日常的生活中，只要保持碎片化的充电，手机就能一直保持在线，“电量焦虑症”是不可能存在的。

售价方面，荣耀Magic 4 Pro 8+256GB售价5499元，12+256GB售价5899元，12+512GB售价6499元。

vivo X70 Pro+

vivo X70 Pro+在外观上，提供了至黑、旅程、旷野三种配色，其中的旅程和旷野均是素皮材质的手机。后盖最大的特点是影像模组，陶瓷云窗采用了拼接技术，以视觉及触觉的双重反差带来双面风格的碰撞，传达出简约不失秩序的设计美学。 正面是一块6.78英寸2K E5 LTPO曲面屏，支持10bit色阶10.7亿种色彩表现，获得了全球知名的专业屏幕测试机构14项DisplayMate A+认证，显示效果相当不错。

配置上，vivo X70 Pro+搭载的是骁龙888+，配合UFS 3.1闪存以及LPDDR5运存，性能三件套加持下，其能够带来优异的表现。充电与续航方面，4500mAh大容量电池以及55W的快充，在续航方面也拥有出色的表现。

影像方面，5000W像素大底微云台主摄+1200W像素专业人像镜头+4800W像素超广角镜头+800W像素潜望式超远摄的后置四摄影像系统作为支撑，配合vivo自研影像V1芯片，带来了精彩纷呈的影像体验。尤其是在夜景和视频方面，vivo X70 Pro+的表现是相当优异的，不仅能够捕捉到更多的画面光线，更有微云台加持，呈现更加稳定的画面，用户轻轻松松即可定格下风光大片。

售价方面，vivo X70 Pro+ 8+256GB售价5499元，12+256GB售价5999元，12+512GB售价6999元。

以上三款手机在影像方面的表现是相当不错的，都是目前手机行业的顶峰水准，只不过各家在调校上有所不同，不同算法自然也会呈现出不同的算法，喜欢什么样的色彩因人而异，用户可根据自己的喜好与需求来选择。目前这三款手机均在各大电商平台售卖中，感兴趣的朋友可以前去看看。