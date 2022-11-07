双音节唤醒？苹果期望简化Siri唤醒方式

【天极网手机频道】AI语音进一步升级正在成为全球大厂的发力方向。11月7日消息，苹果正在对Siri语音助手的工作方式进行重大改变，他们期望将唤醒Siri的方式由“Hey Siri”升级为“Siri”。

彭博社记者马克・古尔曼在新一期的PowerOn时事通讯中提到，苹果工程师正在努力删除唤醒短语中的“Hey”部分，未来用户只需要说“Siri”即可发出激活语音助手的指令。而现阶段，用户想要唤醒Siri必须要说“Hey Siri”。

马克・古尔曼表示，这是“一项需要大量AI培训和基础工程工作的技术挑战”。据报道，苹果过去几个月一直在努力进行这一改变，根据开发和测试的进展，苹果希望在明年或2024年正式推出这项改进。

就目前的进度来说，苹果正在与员工一起测试这项改进，升级该功能的重要一环是收集必要的AI培训数据，具体来说，确保Siri能够理解多种不同口音和方言的唤醒词是其中一项挑战。

古尔曼在报告中提到，苹果还在努力改进Siri的其他方面，包括与第三方应用程序和服务的适配与集成。“苹果将把语音助手更深入地集成到第三方应用程序和服务中，并提高其理解用户和采取正确行动的能力”。

值得一提的是，就在上周举行的小度添添新品发布会上，小度科技CTO朱凯华就小度AI科技进化进行了讲解。其中，小度全球首创的全域免唤醒语音交互，不再需要以传统四音节唤醒词――如“小度小度”进行交互，只需采用“小度+指令”即可完成唤醒和指令传达，例如“小度我想看电影”。该技术被称为“双字One-Shot”，小度采用了高灵敏双字语音唤醒引擎以及深度多模态人机语音置信度判断引擎实现该功能，告别中文四字唤醒时代。并且能通过大样本深度学习让小度变得更加聪明，更懂用户的习惯与想法。