APP卸载后仍可保留本地数据？安卓“归档”工具被曝光

作者：墨将

【天极网手机频道】苹果刚刚在2022年的首场发布会上推出了新款iPhone SE，存储版本64GB起步。这并非iPhone特例，在安卓阵营，存储版本也大多从64GB起步。即便如此，安卓手机的储存空间在使用过程中，很容易被各种应用装满，经常不够用。不少用户都养成定期清理甚至卸载的习惯，尤其是视频类、社交类、游戏类APP。不过在安卓系统上，应用程序或者游戏在卸载后不会保留本地数据。如果重装，那么只能重新登陆“新建”账号。

谷歌最近似乎注意到了这一类用户的需求，据外媒透露，谷歌似乎正在为安卓系统开发一种工具，可以让用户“归档(archive)”某些应用程序，以帮助释放设备上的空间。据称，可“归档”的应用程序将支持部分卸载，应用程序会缩小约 60%，而不用完全删除应用。

也就是说，该功能不会完全卸载应用程序并丢失相关用户数据，而是暂时移除 App 的某些部分，然后被打包成所谓的 " 归档 APK" 文件。 我们可以简单的理解为，这一工具将应用与数据打包压缩空间进行存储，待到需要时重新“解包”释放。

归档 APK 这个功能对于一些不经常使用，但占用大量空间的应用来说是比较实用的。外界猜测归档功能恢复速度，应该会比重新安装一个应用程序要快得多，而且当用户在使用蜂窝数据时，能消耗更少的移动数据。目前还没有关于归档功能在安卓系统上如何呈现的任何细节，也许当用户长按一个应用程序的图标时，会与卸载选项一起出现。官方也未透露具体更新时间，该功能或将在 “晚些时候”提供给开发者。总的来说，对于安卓阵营，它确实是一个非常实用的功能。