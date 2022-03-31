全面进化！次世代游戏旗舰iQOO Neo6官宣定档

作者：云隐

【天极网手机频道】在iQOO旗下的产品线中，Neo系列一直以优异的游戏体验，获得众多用户的认可。而随着iQOO的发展，Neo系列在很多方面都有了长足的进步，被用户打上了“高性价比”的标签。临近月底，iQOO也官宣了iQOO Neo6的发布时间，想必不少游戏玩家已经开始期待了，我们一起来简单看看。

据了解，iQOO官方微博于今日正式官宣，全面进化的次世代游戏旗舰iQOO Neo6将在4月13日发布，同时配上了文案：“你的游戏体验，从此将会大有不同!”。笔者以为，本次的iQOO Neo6在游戏上可能升级不小，势必会带来更加精彩的游戏体验。

关于iQOO Neo6，网上也早有爆料信息。核心配置方面，全新一代骁龙8移动平台应该是没跑了，这款高通最新的旗舰处理器，搭载iQOO Neo6上，以iQOO的调校能力，自然会很好地激发其性能。屏幕方面，依旧采用6.6英寸的直屏，不过在材质上可能由E3升级为E4，视效体验进一步升级。充电与续航上，4700mAh的电池，配合80W的快充，这续航与回血速度，无疑是为游戏玩家量身定制的。

此外，有网友爆料，iQOO Neo6还将继承iQOO 9标准版的两个配置。笔者猜测可能是Multi-Turbo 6.0与全新的对称式双 X 轴线性马达。Multi-Turbo 6.0是针对游戏游戏稳定性的优化引擎，而对称式双 X 轴线性马达则是带来更好的振感反馈，这两项技术都是在提升用户在游戏时的极致体验，符合Neo系列的定位。

由此来看，iQOO Neo6的各方面配置预计是升级不小，官方所言的“全面进化的次世代游戏旗舰”也印证了这点。至于具体的表现如何，可以保持关注iQOO的官方微博动态，随着发布会时间的临近，会有更多确切的信息被爆出，我们拭目以待。