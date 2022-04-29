游戏体验出众，华为nova9 SE三大“绝招”让你成为游戏高手

作者：知寒

【天极网手机频道】用手机打游戏已成为当下众多年轻人们的日常娱乐消遣方式。我们都知道在游戏中与对手较量时，非常地考验手速，因为一旦所操控的人物释放招数或者开枪速度慢了，那么极有可能会输给对方。但你有没有想过，除了手速快是关键原因之外，这还与手机的响应灵敏程度有关。

虽然你的反应和手速很快，但若是手机在毫秒间的触控响应不给力也一样白搭。为此，前不久上市的华为nova9 SE搭载一项全新的Touch Turbo技术，能充分保证用户在游戏时操控更稳定、更精准、更快速。

在Touch Turbo技术的加持下，华为nova9 SE支持最高270Hz触控采样率。众所皆知，大家都是通过双手去点按屏幕来实现游戏中的各种操作，而触控采样率越高便意味着屏幕每秒钟检测手指操作的次数越多，自然就能更快速灵敏地响应手指给出的指令，从而实现极速响应。

不仅如此，华为nova9 SE还支持多指精准触控，这样用户在两只手同时点击屏幕的时候也能够完美响应各自的操控，完全不会相互冲突。

另外，华为nova9 SE还搭载8倍触控超分辨率技术，可以实现高达21408*9888超分辨率触控，简单理解就是更精准的“指哪打哪”，既能让你在峡谷激烈的团战中准确选中敌方核心英雄，进行猛烈伤害打击，又可以使你在偌大的雨林里瞬间锁定敌人，实现精准压枪扫射。

值得一提的是，华为nova9 SE采用一块支持90Hz高刷新率的直屏。屏幕刷新率直接决定游戏帧率和画面流畅度，目前几乎所有热门手游均支持90fps高帧率，这只能在90hz以上高刷新率手机屏幕上开启，它不仅让游戏画面更流畅，并且可以大幅提升我们的压枪和连招释放能力。对于游戏党们来说，直屏设计无疑是最佳方案，它更方便贴钢化膜，提供时刻如新的顺滑手感，也有效防止误触，避免游戏中出现意外操作。

最后，依赖于华为一直以来强大的通信能力，华为nova9 SE支持鸿蒙智慧通信技术。其中，多网协同可以使手机在Wi-Fi无线网络和主副卡蜂窝网络之间实现平滑自然的无感切换，让用户在游戏时的网络波动更稳定;支持Wi-Fi6和蜂窝网络双网并发，大幅提升网速，保障网络体验;此外还有AI信号预测、多设备通信共享等强大功能特性。

华为nova9 SE还内置4000mAh电池容量，支持66W超级快充，进一步解决游戏玩家们的续航担忧。它出厂预装鸿蒙系统，不乱杀应用后台，同时能够保证长达36个月流畅不卡顿，此外还在影像、桌面等其他方面带来诸多好玩功能，绝对是当前最适合年轻人入手的高品质机型。

近期，为回馈消费者支持，华为开展初夏礼遇活动，2022年4月28日-6月20日在华为商城/各大授权电商/华为体验店/授权零售商等购买P50 Pro、P50、P50E、nova 9、nova9 SE将赠送价值199元的66W华为超级快充充电器，购买P50 Pocket将赠送价值159元的40W华为超级快充充电器。