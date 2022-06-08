更大空间！三星Galaxy Z Fold 4或提供1TB存储

作者：夏初

【天极网手机频道】时间来到6月，沉寂了大半年的三星也差不多该有动作了。按照以往的经验，在没了Note系列之后，三星将在下半年发布系列折叠屏设备，包括Fold、Flip以及其他机型。目前有消息称，三星Galaxy Z Fold 4将拥有与Galaxy S22 Ultra相同的1TB存储选项，对于折叠屏设备来说，大存储同样也是发展趋势。

三星是业内为移动设备带来大存储空间的先行者之一，在2019年发布的Galaxy S10 Plus上，三星首次为用户提供了1TB的版本，该产品还具有用于扩展存储的microSD插槽。在2019年，1TB的智能手机非常罕见，即便是在三年后的今天，真正推出1TB版本的机型也并不多。

不少人认为大多数日常用户不需要这么大的存储空间，尤其是存储空间往往与售价挂钩，高昂的价格令普通用户望而却步。但选择这么大存储空间的消费者即便是小群体，也还是有一定的市场。如此巨大的存储空间对于高端用户来说可能会有用，当设备具备更大的屏幕，使用大存储的可能性同样也会提高。折叠屏机型正是具备这样的特性。

三星目前最新的可折叠智能手机Galaxy Z Fold 3最高容量为512GB，并且没有设计microSD卡插槽，这点Galaxy Z Fold 4可能也会效仿。如果1TB版本确有其事，那么对大多数人来说这个空间应该足够了。

SamMobile此前曾报道称，Galaxy Z Fold 4将继续提供256GB和512GB版本，同时还将增加1TB版本可选。售价方面，512GB Galaxy Z Fold 3售价1899美元，国行售价14999元，而顶配的Galaxy Z Fold 4可能要接近2000美元。

Galaxy Z Fold 3的内存最大为12GB，最近有传言称Galaxy Z Fold 4将拥有高达16GB的内存，这样看来搭配1TB的版本也算符合预期。

从种种消息爆料来看，Galaxy Z Fold 4将保留 7.6 英寸的内部屏幕和 6.2 英寸的外部屏幕，内屏折痕进一步控制、铰链更小更轻、纵横比更宽、边框更窄。此外，三星Galaxy Z Fold 4不太可能有配备S Pen手写笔插槽――尽管它看上去机内空间更加充裕。该机将搭载第一代骁龙8+平台，可能会在8月与Galaxy Z Flip 4和三星Galaxy Watch5一同发布。