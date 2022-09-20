iOS 16复制粘贴弹窗过于频繁，苹果表示下周更新修复！

作者：骷

【天极网手机频道】不久之前，苹果正式在全球范围内推送了iOS 16正式版，带来了全新特性的同时，也让不少用户叫苦不迭，其中最让用户受影响的就是反复出现的复制粘贴弹窗。

最近，就有许多媒体以及用户在网上吐槽iOS 16的复制粘贴功能，对该功能进行了口诛笔伐，认为这项功能实在过于繁琐，每次从一个App复制内容到另一个App粘贴都会弹出弹窗询问用户是否允许，如此糟糕的体验确实让用户感到十分糟心。

站在苹果的角度来看，这项功能是出于保障用户的隐私安全考虑，提醒用户有哪些应用在读取用户的剪贴板，但是苹果没有做好这项功能的细节。往往用户在允许过一次后，权限控制应该默认该App可以读取剪贴板，可能苹果大概是考虑到每次复制的内容不一样，所以App粘贴不同内容时也需要用户授权，而且是多个App。

也有另一个原因是国内的App之前一直都处于一种权限滥用的状态，读取用户的剪贴板来窥探用户的隐私，以推送相关内容，这种情况蔓延到了所有类型的App中。所以当苹果推出这项功能时，所有App就被暴露无遗。

从根本上来看，苹果这项功能的逻辑存在问题，但是App生态也要做出改变，就拿视频App来说，你自动读取用户的剪贴板是干嘛的呢？这种权限滥用的行为确实需要得到控制。而且这种情况在苹果近期推送的iOS 16.1开发者测试版中并没有得到解决，不过最新的消息显示苹果将会改变这一现状。

据外媒报道，苹果表示计划在下周发布的软件更新中解决这个问题。该报告指出，软件更新还将解决一些 iPhone 14 Pro 在从另一部 iPhone 传输数据后冻结的问题。

由于用户对复制粘贴弹窗的不满情绪高涨，苹果终于做出了回应，称不断弹出窗口并不是该功能的预期工作方式。网友 Kieran 向 Craig Federighi 和蒂姆・库克发送了一封电子邮件，抱怨不断提示的弹窗，并主张苹果对待剪贴板的访问，就像 iOS 系统对待第三方 App 对位置、相机、麦克风等访问一样。

苹果高级经理 Ron Huang 加入了电子邮件讨论，称不应在每次用户尝试粘贴时出现弹出窗口。“这绝对不是预期的行为，我们会追查到底，”Ron Huang 补充说，这种行为没有在苹果内部看到过，但很多用户经历了这一频繁弹窗行为。

这项功能确实影响了不少用户，希望下周的最新固件可以解决这一问题，尤其是这个问题在早期的开发者测试版中就已经存在，出现在如今的正式版上实在不应该。