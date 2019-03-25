iPhone XR在华市场降价后销量大增 苹果追加2000万台iPhoneXR订单

作者：千年

【天极网手机频道】此前苹果官方承认由于价格因素导致去年发布的三款iPhone销量低迷，为了应对低迷的iPhone销量，苹果已经在大中华市场连续数次开启大幅度降价活动。而降价后的iPhone XR销量大增，苹果决定为这款手机增产。

今天(23日)，产业链给出消息称，苹果的核心供应商都已经收到了iPhone XR增产的消息，从3月底开始，他们将陆续加大这款手机所需零部件的生产，以满足苹果的绝对需求。

iPhone XR

产业链称，苹果此次将追加2000万台iPhone XR的订单，首批订单从三月底发出。笔者分析，苹果此次追加iPhone XR订单可能是为了冲量，目的是为了获得更多的ios用户。

苹果春季发布会即将在3月26日举行。根据此前的透露，此次发布会的主角不是硬件，而是流媒体视频服务和Apple News。在硬件收入下滑的情况下，苹果有意转型内容服务，利用强大的ios生态，持续不断地为ios用户提供优质付费内容。因此，苹果可能会在未来一段时间，持续推出性价比较高的ios设备，来壮大ios阵营。

目前，华为、OPPO、vivo等国产手机厂商也正在冲击5000元价位的智能手机产品。而苹果也希望依靠iPhone XR和旧款iPhone来捍卫5000元价位的智能手机市场。随着苹果逐渐转型内容提供，未来越来越实惠的iPhone XR将在中国市场跟这些国产巨头们展开直接竞争。

iPhone XR

进入2019年以来，京东、天猫、拼多多等国内主流电商平台多番对iPhone XR进行降价，力度也非常大，最低甚至降到了4899元，较苹果官网便宜了1600元。根据电商平台提供的数据显示，降价后，iPhone XR销量提升了80%以上。

果在国内的一些核心渠道商透露，为了提振iPhone销量，苹果把原来的价格红线取消，能更好的让经销商自行定价，而且销量完成一定数量后，苹果还是有补贴的，这其实就是降价换销量，防止用户的流失。毕竟去年华为Mate20系列的发布，抢走了很大一批苹果老用户。

虽然iPhone XR降价，让其销量明显回升。但是有报告显示，今年2月份，iPhone手机在中国市场的需求同比下滑了近70%(这种下滑态势与去年12月和今年1月份的销量下滑类似。)，虽然苹果已经执行了降价策略，但有依然有不少用户不愿成为苹果的客户。

iPhone XR

研究机构Longbow Research给出数据显示，今年2月份，中国消费者通过搜索引擎百度搜索iPhone的次数下滑了48%。而今年1月，该搜索量下滑了50%。这样的情况在往年是非常罕见的，业内人将百度的iPhone搜索趋势是iPhone市场需求的风向标。

总体来说，苹果目前在国内市场上的处境并不乐观。华为、OPPO、vivo、小米这四家国产手机厂商已经牢牢掌握国产市场80%的份额，并且都在向高端市场冲击，这已经严重威胁到了苹果在高端市场上的地位。从这个角度来看，iPhone XR降价也是在所难免的，因为要保住5000元价位的手机市场。