长寿版80W超级闪充，OPPO Reno9 Pro+电池更耐用更持久

【天极网手机频道】快节奏的城市让大家生活细节都“快”了起来，在被快节奏“撕碎”的生活中，如何利用碎片化时间去为自己“充电”，是一个值得令人深思的问题。当然，需要为自己“充电”的不仅仅是所有打工人，在这个时代必不可少的智能手机也需要充电。

智能手机现下可说是大家生活中或不可缺的移动设备，聊天社交、通话、视频、拍照摄影，影音娱乐成为大家的日常消遣娱乐项目。随着互联网科技发展，手机也逐渐从4G时代跨越到5G时代，而5G在给用户带来更畅快极速的网络体验同时，是功耗的加剧以及手机续航带来的困扰，在相同的电量下，5G相比4G手机续航时间要缩短许多，让更多用户患上了“电量焦虑”。

基于此，各大手机厂商将续航作为了首要任务，确保5G强劲性能的同时，对于功耗续航也有系统的优化，不仅电池容量越来越大，在快充技术上也不断迭代，将充电时间不断压缩。OPPO推出的全新Reno9系列全系采用超级闪充技术，其中Reno9 Pro+内置一块4700mAh大容量电池，搭配长寿版80W超级闪充，让电池更耐用更持久。

OPPO特有的电池健康引擎，采用智能电池健康算法和仿生修复电解液技术，有效保持电池中的锂离子活性。根据OPPO给出的官方数据显示，Reno9 Pro+即便经历1600次充放电循环(相当于4年使用损耗)，可用电池容量仍大于80%，再配合4700mAh大电池使用更长久。根据我们的实际测试，80W超级闪充充满4700mAh大电池，可以在35分钟内完成充电。

续航上，按照大家日常使用的习惯方式，在10小时的连续使用以及6小时的待机之后，还剩余22%的电量，这其中包括了大家的影音娱乐、在线音乐、平时的拍照录像以及大家都需要用到的工作软件交流，即便晚上待机不充电，第二天起来也还有足够的电量支撑到公司。如果晚上忘记充电，只要在临出门的前10分钟充电，也可以迅速回血43%的电量，完全不会有低电量焦虑。

OPPO一直致力为用户带来更优秀的产品体验，不断创新研发黑科技，而闪充技术是其最集中的表现。尽管这一路走来花费的时间、付出的成本都要更多更高，但是不得不承认，这为OPPO奠定了手机行业闪充方向的基础。随着超级闪充的普及，让广大用户群体拥有轻薄与超闪于一身的体验，大幅度缓解用户的“电量焦虑”。