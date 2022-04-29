五一购机攻略：2000-3500元价位年轻人首选，春游拍出精彩影像

作者：知寒

【天极网手机频道】五一小长假的来临，让大家压抑许久的心情终于可以有时间得到释放，不论是借着美好春光外出看看风景，还是邀上好朋友们一起逛街吃饭，都是非常不错的选择。而在智能手机影像水平越来越发达的今天，随时随地记录下身边的风景和人物，也是大家日常生活中经常会遇到的事情。

伴随假期临近，手机厂商们也开始加大力度促销，像销量一直火爆的华为nova9系列在近日便迎来了购机最高优惠200元的活动。作为首款为年轻人打造的鸿蒙影像旗舰，它所具备的高素质产品力表现，相信会成为你五一游玩时的首选拍摄利器。

配置出众，延续强悍华为移动影像

经过多年发展，华为移动影像能力无疑处于目前行业顶尖水平。在华为nova9和nova9 Pro身上，它们均搭载了5000万像素超感知影像单元主摄，采用华为旗舰级RYYB特殊像素排列，能够大幅提升相机进光量，从而保证我们在拍照时做到“高光不过曝，暗部有细节”，无论是白天还是夜晚都可以获得清晰明亮的成片。

与此同时，它们还拥有华为最引以为傲的计算摄影技术加持。全新的XD Fusion超清图像引擎不但能够实现专业RAW格式照片拍摄，更在基础上进一步将华为AI算法、多帧合成、像素级处理等技术全面融合在内，做到用户只需按下快门按钮，手机便能直接输出画面纯净、色彩还原真实、噪点更低的好照片，降低手机摄影难度的同时，也让最终成片效果更令人感到惊艳。

另外，华为nova9 SE首次配备了1.08亿像素AI四摄影像系统。在拍摄风景和城市建筑时，超高像素主摄一方面可以明显提升解析力，为照片提供更丰富的画面细节，另一方面则支持最高3倍无损放大，在拍摄更远处的景物或者是后期构图方面给用户带来巨大便利。

作为从诞生起便专为年轻人打造的时尚旗舰，优秀的自拍效果也是华为nova系列始终不变的核心卖点之一。华为nova9系列最高配备了前置双3200万像素镜头，其中超广角镜头搭配AI防畸变可以实现更好的多人合拍留念，完美应付各种场合;另一颗超清人像镜头则通过像素级画质处理、单反级背景虚化等技术帮助我们获得真实自然的人像大片。

鸿蒙系统加持，用户影像体验与众不同

华为在移动影像层面上的创新和发展始终是以消费者为中心，坚持技术引领、体验至上的产品理念。因此，华为nova系列不仅仅拥有非常出色的影像硬件堆料，并且得益于鸿蒙系统加持，用户的拍摄体验更是与众不同。

考虑到当下全民短视频时代的兴起，华为nova9系列的前置和后置镜头均支持4K高分辨率Vlog视频录制，它还能实现前后录像一次成片，不同镜头双景双录、以及联动更多的鸿蒙生态设备实现多机位多角度拍摄、远程遥控拍照等等。

在鸿蒙系统中还内置花瓣剪辑App应用，包含大量丰富的视频模板、背景音乐、文字特效等，帮助用户轻松实现一键成片。在华为nova9系列的辅佐下，人人都可以成为朋友圈大神。

截至去年9月份，将华为nova系列作为主力机的年轻用户便已经达到1.9亿，体现出它蓬勃旺盛的市场活力和受欢迎程度。产品和用户之间的关系是相互的，华为深刻了解到大家目前对手机影像的看重，将强大的硬件素质和出色的系统体验融入到最新的华为nova9系列当中，无论你处在2000元至3500元之间任何预算价位区间内，哪怕是售价最低的华为nova9 SE，也能享受到越级般的一亿像素影像体验，试问又怎能忍住不心动呢？

目前，购买华为nova9Pro，将优惠200元;购买nova9优惠100元;购买nova9SE 赠送华为66W原装充电套装，更有机会获得nova星人专属手办等好礼。