华为官宣nova10系列将于7月4日发布，影像系统提升巨大！

作者：骷

【天极网手机频道】6月24日，华为正式官宣将于7月4日召开nova10系列及全场景新品夏季发布会。

今年五月底，华为就在微博公布了nova10系列新机，打出“新10代，超越期待”的标语，并邀请到了易烊千玺作为全球代言人，而配图的宣传词为主角影像，由此可见，nova10系列将主打拍摄功能。

据爆料称，华为nova10系列将搭载骁龙778G芯片，支持4G通信。这款芯片采用台积电6nm工艺制程打造而来，使用了基于A78大核和A55小核魔改而来的Kyro 670架构。根据官方公布的信息显示，骁龙778G的CPU性能对比骁龙768G提升了足足有40%，这还是在骁龙768G使用了一颗2.8GHz A76大核的情况下。

而在GPU方面，骁龙778G的方案为Adreno 642L，这是Adreno 642的降频版，不过得益于全新的硬件架构，即使这是一个降频GPU，其性能依旧比骁龙768G上搭载的那颗GPU性能要提升40%。

在本次nova10系列主打的拍摄上，骁龙778G也是采用了Spectro570L三重ISP支持，最高可达1.92亿像素的单摄像头，或者是3600万+2200万像素的双摄镜头。

而在镜头方面，华为nova10 Pro主打前置6000万像素的追焦双摄镜头，后置采用了一颗5000万像素的RYYB大底摄像头，一颗800像素的超广角镜头以及一颗景深镜头。从影像系统的配置上来看，华为nova10 Pro具备成为一款优秀的拍照手机的潜质，但具体效果还要等到发布会之后才能揭晓谜底。

此外华为 nova10 Pro将搭载一块4500mAh的电池，支持100W快充。采用了一块6.78英寸的左侧双孔曲屏，支持120hz屏幕刷新率。整机机身厚度仅为7.88mm，机身重量为191g。

华为nova10 Pro采用了屏下指纹识别，并且背后镜头的排列方式十分独特，极具辨识度。其后面板底部还带有一个LED闪光灯，三摄排列中间镶嵌的一圈金色圆环十分讨巧，让人不自觉地将目光移到这上面去。这样的设计凸显出了精致感，也顺应了nova10系列主打拍摄的主题。

华为nova10则是采用了一块6.67英寸的居中单孔曲面屏，电池容量仅为4000mAh，支持最高66W的快充，机身厚度为6.88mm，重量为168g。

据悉，华为nova10 Pro将推出黑色和银色两个配色，银色款具有金色的镜头环以及品牌LOGO。从华为这次的宣传来看，nova10系列的摄影系统将会是本次发布会的主要亮点，凭借华为这几年在手机影像系统的深耕，相信华为有为用户带来影像体验极佳的智能手机产品的实力。