性能提升达40% 高通发布第一代骁龙6和第一代骁龙4移动平台赋能更多终端

作者：高志伟

【天极网手机频道】在推出第一代骁龙8移动平台后，高通推出了第一代骁龙8+和第一代骁龙7移动平台，进一步赋能旗舰级、游戏机以及市场中的高端智能手机，让更多终端设备具备旗舰级性能和体验，且覆盖更广泛的价格区间，为用户提供更多选择。

9月6日高通更进一步，面向中端和海量智能手机市场推出第一代骁龙6移动平台和第一代骁龙4移动平台，提升了更多智能手机的影像、AI、娱乐和连接体验。

据高通介绍，第一代骁龙6移动平台采用4nm制程工艺，带来了35%的图形渲染速度提升，以及较骁龙695提升40%的处理速度，可以支持超过60fps流畅HDR游戏，带来画质、流畅度的升级。AI方面，采用第七代高通AI引擎，相比前代AI性能提升达到3倍。影像方面，高通也将多项旗舰特性带到了骁龙6，包括支持三IPS，提供每秒十亿级像素处理速度;首个支持单帧逐行HDR图像传感器的骁龙6系平台;支持计算HDR视频拍摄、1.08亿像素照片拍摄等。连接方面，第一代骁龙6采用骁龙X62 5G调制解调器及射频系统，能够支持3GPP Release 16 5G规范和高达2.9Gbps的5G峰值下载速度。该平台也是首个采用高通FastConnect 6700移动连接系统的骁龙6系平台，能够支持2x2 Wi-Fi 6E。

高通表示，搭载第一代骁龙6移动平台的终端预计在2023年第一季度上市。

面向海量机型的第一代骁龙4是首款6nm的骁龙4系移动平台，带来性能、续航提升。高通表示，与骁龙480相比，第一代骁龙4的CPU性能提升高达15%，GPU性能提升高达10%。影像方面，第一代骁龙4同样采用三ISP，还支持多帧降噪、1.08亿像素照片拍摄。AI体验方面，骁龙4也有升级，例如高通AI引擎赋能，可支持回声和背景噪声抑制，为用户提供更高效的语音助手体验和更清晰的语音通话。连接方面，第一代骁龙4采用的骁龙X51 5G调制解调器及射频系统，能够支持2.5Gbps的超快5G峰值下载速度，同时高通FastConnect 6200能够轻松支持顶级2x2 Wi-Fi和蓝牙。

搭载第一代骁龙4移动平台的终端预计在2022年第三季度上市。