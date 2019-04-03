谷歌Pixel 4预计10月份发布 或采用挖孔屏+屏幕指纹

作者：高志伟

【天极网手机频道】近日据外媒Phone Arena报道，谷歌软件工程师首次提到Pixel 4。如无例外，这款谷歌打造的年度旗舰将于10月份正式发布。

根据目前外媒提供的消息，谷歌Pixel 4系列与上代产品相比将在外观方面做出较大升级，通过挖孔屏方案来取代刘海屏，与此同时谷歌Pixel 4也将采用目前旗舰智能手机标配的屏幕指纹识别。



谷歌Pixel 4（图片来自网络）

此外，Phone Arena还放出了谷歌Pixel 4的外观渲染图，产品采用前置双摄+后置双摄。不过谷歌Pixel 4机身正面怎么看怎么像三星Galaxy S10+…机身背部除了移除指纹识别外，仍旧采用Pixel系列经典的两段式设计。



谷歌Pixel 4（图片来自网络）

谷歌打造Pixel一直以来在拍照方面的表现都颇为不俗，即使在双摄普及后，谷歌Pixel 2也凭借一颗摄像头吊打众多产品（Pixel2内部集成的Pixel Visual Core Image Processing Unit（视觉核心影像处理单元）功不可没）!因此，今年发布的Pixel 4在拍照方面仍旧值得期待。



采用刘海屏的谷歌Pixel 3系列

其他配置方面，高通骁龙855应该是稳了，而内存，由于上代产品Pixel 3和Pixel 3 XL仅为4GB，不知道谷歌这次能否追上Android期间8GB/12GB的步伐。系统方面，今年谷歌将在I/O大会上发布新一代Android Q系统，按惯例应该还是由“亲儿子”Pixel系列率先支持。