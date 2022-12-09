谷歌Pixel Fold折叠屏最新渲染图曝光：7.7英寸内屏，或明年5月登场

【天极网手机频道】目前，折叠屏已经成为了各大厂商进行比拼的一条全新赛道，诸多厂商已经纷纷入局。除了三星和诸多国产厂商已经推出了相关产品外，一直有消息称谷歌也要进军折叠屏手机市场，而且在去年12月它们还宣布了专门为折叠式设备和大屏幕设备带来多项优化和改进Android 12L，这似乎也在为谷歌自家的折叠屏产品铺路。日前，知名曝料人@OnLeaks放出了Pixel Fold的全新渲染图和更多泄露的规格参数。

@OnLeaks所放出的Pixel Fold渲染图与上个月曝出的渲染图基本一致，其相机设计和Pixel 7系列类似，但没有延伸到机身的两侧。它在展开状态下的尺寸为158.7x139.7x5.7 mm(8.3mm，加上后置摄像头凸起)，看起来比较方。内屏尺寸为7.69英寸，它并没有采用打孔屏，而是将摄像头放在了顶部的边框上，这会让它的边框比较宽。外屏则是居中打孔屏幕，尺寸为5.79英寸。

配置方面，Pixel Fold会搭载Pixel 7系列系列同款的Tensor G2处理器，性能大概相当于骁龙888，标配12GB内存并提供多种储存空间可选，出厂即为Android 13。这款手机可能会提供银色和黑色两种颜色，起价为1799美元(约合人民币12521元)。另外，有消息表示它还会支持手写笔。Pixel Fold 预计将于2023年5月推出，也就是明年的开发者大会上。

从目前的爆料的消息来看，Pixel Fold并没有什么非常突出的特点，它在全球市场它最大的竞争对手应该是已经深耕折叠屏多年的三星，价格上对标的也是Galaxy Fold 4，但如果不拿出一些独特的功能的话，是难以和三星竞争的。