强强联手：Find X5系列将首发OPPO | 哈苏手机影像系统

作者：More

【天极网手机频道】OPPO Find X5系列现已进入最后的预热阶段，作为一台年度旗舰，OPPO Find X5在硬件上拿出了极为豪华的配置，此前，OPPO在宣传海报中展示了Find X5所搭载的悬浮防抖主摄，为手机带来更加稳定的视频拍摄能力。而自研影像专用NPU 马里亚纳 MariSilicon X的加入，更是让OPPO Find X5系列能够以两枚芯片运算一帧影像。

在此基础上，OPPO今日再度爆料，宣布OPPO Find X5系列将首发搭载OPPO | 哈苏手机影像系统。作为一家百年相机大厂，哈苏曾参与阿波罗登月计划并为人类记录月球的珍贵影像，此次OPPO联合哈苏，能够带来怎样的表现，这点相当值得期待。

为了配合哈苏影像，OPPO Find X5系列这一次将主摄像头的树脂材质镜片升级全新的高透玻璃镜片，OPPO表示该镜片可大幅降低色偏和炫光，带来更加精准的色彩影像表现;同时，FindX5系列还搭载自然色彩传感器，与OPPO自研3A算法融合，提升影像色彩准确度，还原真实的环境光源信息。

从目前公布的参数配置来看，OPPO Find X5系列无疑是近年最值得期待的影像旗舰之一，从相机CMOS、镜头，到运算核心、算法，再到色彩科学，OPPO这次几乎是武装到了牙齿，如此强大的配置，势必带来极致的影像体验。该机将于2022年2月24日19:00全球发布，届时天极网也将第一时间输出详细评测，感兴趣的朋友千万不要错过了。