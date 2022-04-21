第一季度全球智能手机出货量下跌11%，三星超越苹果重返第一

作者：大飞哥

【天极网手机频道】4月21日消息，根据全球数据调研机构Canalys公布的最新数据显示，2022年第一季度全球智能手机出货量下跌11%，三星超越苹果重回全球第一的位置，紧随其后的依次为小米、OPPO、vivo。

三星以24%的市场份额再次领先市场，苹果为18%、小米13%，OPPO和vivo分别为10%、8%。2021年第四季度，苹果在iPhone 13系列新机的推动下，全球市场份额增长到22%，超越三星来到第一的位置。今年第一季度，因全球经济状态低迷，苹果新机的热度逐渐淡去，三星轻松超过苹果重新拿回市场第一的位置。

不过，随着iPhone 13系列开始降价，还有即将到来的618购物节，整个iPhone全系列的销量应该会迎来大幅增长，这或许能帮助苹果重回全球第一。除此之外，每年618也是小米发力的关键时期，去年凭借这一促销节点，让小米第二季度的销量超越苹果挤进全球第二。

可以预测的是，随着618购物节以及厂商新机迭代所带来的产品价格松动，会促使新的一波换机热潮。也就是说二季度全球智能手机的出货量将出现反弹，中国厂商更是将集体迎来出货的大幅增长。

据了解，2021年全球智能手机总出货量达到13.5亿部，三星以2.745亿部排名全球第一，市场份额20%;苹果总出货量2.301亿部，市场份额17%，排名第二;小米总出货量1.912亿部，市场份额14%，排名第三。

从数据可以看出，三星虽然领先苹果不少，但随着接下来苹果在渠道上的让利以及13系列后半年的销售周期，整体销量还是随时可能被苹果超越的。

实际上，苹果目前正在逐步降低iPhone的价格，并推出一些中端机型以覆盖到更低的价位段。随着iPhone 12系列降价以及新品第三代iPhone SE的发布，三千元左右就能买到一台全新iPhone。同时，最新的iPhone 13系列也降价至5000元以内，比不少高端安卓机还要便宜，在不断推动苹果销量增长。

作为年更产品，苹果似乎依旧选择在每年只召开一场手机发布会，推出数字系列的四台新手机，这和三星、小米、OPPO、vivo每年多场手机发布会的更新节奏截然不同。

但相比后者们，苹果虽有着净利润的绝对优势，但在销量上并不完全能保证持续领先。苹果也试图通过调整手机产品线的规划，推出更适合走量的“绝对爆品”。

根据目前的消息来看，今年iPhone 14系列可能会迎来较大的升级，至少在外观上，连续两年的方正直角造型可能迎来变化。而随着新机发布，iPhone 13系列将进一步迎来再一次降价，到达一个更加诱人的价位区间。

作为应对，三星将在下半年通过新款折叠屏旗舰拔高高端产品线，通过中端产品走量，小米、OPPO、vivo都分别在上半年推出了新机，其中vivo更是在最近发布了首款折叠屏手机，还有7英寸大屏新机，另外X80系列也即将发布。

面对更激烈的竞争，无论是苹果、三星，还是OPPO、vivo以及realme、iQOO等品牌，除了提高产品竞争力之外，都依旧需要通过更具诱惑力的价格取胜。