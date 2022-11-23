年底收官之战即将开启，11月最值得关注的新机有哪些？

【天极网手机频道】按照以往惯例，国内手机厂商即将发布今年压轴产品，随着高通和天玑的两大旗舰芯发布，手机圈又将引来一场激烈竞争。在相同的处理器之下，孰强孰弱就看各家本领了。接下来不放一起细数一下11月即将发布的新机有哪一些。

OPPO Reno9系列

即将发布的OPPO Reno9系列依旧是期待值最高的一款新机。根据目前的信息来看，OPPO Reno9系列携高颜值轻薄设计、流畅轻旗舰性能与双芯质感影像，全面“升杯”。

全系带来OPPO Reno9 Pro+、OPPO Reno9 Pro以及OPPO Reno9，分别内置第一代骁龙8+ 移动平台、天玑8100-MAX移动平台以及骁龙778G移动平台，为用户提供流畅轻旗舰体验，顷刻间释放澎湃性能。

由马里亚纳X芯片与手机SoC的组合，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了Reno9系列的的双芯人像摄影系统;在先进的马里亚纳 MariSilicon X芯片加持下，双芯人像计算引擎迎来算法新升级，大家可以期待一下。

外观设计上也令人惊艳，尤其是配色上，特别推出的“明日金”配色，非常高贵典雅。超薄的机身设计不变，曲面设计更加圆滑，相信手感会更出色。

系统方面应该内置的是ColorOS 13版本，ColorOS 13 秉承着“水生设计”的理念，着力于视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等多方面做出进一步升级，为用户带来更加丰富精彩、多端互融、安全便捷的全场景体验。

OPPO Reno9系列即将发布，如果对这款高颜值的全面“升杯”的影像手机感兴趣的话，不妨期待24号晚的发布会。

vivo X90系列

根据已有信息，vivo X90系列将包含三款新机，分别为vivo X90、vivo X90 Pro和vivo X90 Pro+三个版本，其中除了vivo X90 Pro+首发搭载骁龙8 Gen2之外，其他两款机型都将首发搭载联发科的天玑9200芯片。

透过vivo举办的影像技术沟通会，全新V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。同时vivo还和联发科积极展开合作，让V2芯片与天玑9200旗舰平台之间建立全新的高速通信机制，实现数据和算力的优化协调与高速协同。不出意外的话，V2芯片将会用在vivo X90全系新机中。

影像硬件上，vivo X90 Pro+除了配备5000万像素的索尼IMX 989广角镜头作为主摄，还会使用48万像素的的IMX598超广角镜头、5000万像素的IMX758人像镜头、6400万像素的豪威OV64B长焦镜头，并且支持100倍数码变焦，在硬件方面vivo几乎能给的全给了。

外观设计上倒是让用户有些争议，后置镜头并未居中的设计以及上下两个部分中间的金属隔断条设计令人费解，有用户认为这样的设计辨识度非常高，极具品牌特色。也有网友认为如此设计完全失去了美感，就算是去掉金属隔断条都要比现在更好。配色上则提供黑色，天蓝色和正红色三款。

目前来看一切还未盖棺定论，最终还是要以vivo发布为准，届时也可以定好闹钟观看vivo的11月22日新品发布会。不过从今年vivo在影像方面如此大的动作来看，或许vivo X90 Pro+能够带来极具冲击力的影响效果。

荣耀80系列

荣耀80系列将于11月23日发布，从目前官方放出的海报内容来看，荣耀80系列推出了蓝绿色渐变的“碧波微蓝”新配色，经典双镜也有全新升级，背板部分采用动感纹理设计，充满自然韵律之美，以更高级的品质感和设计感再次刷新手机美学标杆。

荣耀80系列机身背面在以往的设计基础上进行了一些调整，纹理设计极具美感，使其的外观有着不俗的效果，这也很容易辨认出是荣耀数字系列的风格。在左上角放置一个“8”的银色扭曲环，给后置模组的外观提供了不错的颜值加成。上部分的椭圆形放置了两个摄像头，下部分椭圆形放置了一个摄像头和一个闪光灯。

正面，不仅依旧延续曲面屏设计，大概率还会接着用上1920Hz高频PWM调光能力，但要说变化，荣耀80的前置变得不一样。前置5000 万像素双摄双孔微曲屏，而后置 1.6 亿像素 f / 1.8 三摄，高配骁龙 8+Gen1 处理器，66W 闪充大电池。

荣耀80系列包括荣耀80 SE、荣耀80 和荣耀80 Pro，分别搭载联发科天玑 1080、高通骁龙 778G+和骁龙 8+处理器。至于网上猜测的荣耀80 Pro+是否会出现，是否会搭载骁龙8Gen2也不好说。不过随着发布会的临近，关于荣耀80系列的信息只会越来越多，届时大家再准时收看发布会便知晓。

年底收官之战即将开启，这么多新机即将发布，哪一款是你的“心头好”？