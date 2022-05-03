手机的运存与内存，你还分不清吗？

作者：林夏

【天极网手机频道】手机发展至今，早已不再是简单的通讯工具，更多的是对于大众生活潜移默化的影响。例如：移动支付，完完全全打破了传统消费的方式，重塑起了新的消费结构，手机由此成了人们消费的介质。同时，在互联网的推动下，人们对于手机的需求也在逐年提升，性能不再是消费者选购的唯一的标准，反而影像、续航、充电、内存等特定需求正在逐步在扩大比重。

相信你们在购买手机时，经常会看到类似“8GB+128GB”“12GB+256GB”的字样。对于后半部分数字的概念或许会比较深一点，觉得大一点手机能够存下更多的东西。而前半部分的数字则没有清晰的概念，可能会认为越大越好，或者觉得使用起来没区别。所以，关于手机的运存与内存，其实大部分用户本身并没有任何清晰的概念，会将两者混为一谈，今天笔者就和你们来简单聊聊这两者的概念与区别。

手机运存，英文缩写是RAM，其大小直接影响着手机运行APP时的流畅度。一般而言，想要一个APP软件正常工作，需要通过CPU调度运行启动该APP，而这个APP就被暂时存放在运行内存里，如果你的运行内存越大，那么就能同时在后台流畅地运行好几个APP。但是，如果手机的运存不足以支撑起运行那么多的软件程序，那么手机会自动关闭某个APP，这也就是我们常说的“杀后台”，例如你在游戏过程中，切换回微信回复消息，那么再次回到游戏时，可能会面临游戏软件重启的情况，即后台将游戏软件关闭了，以保证手机运行微信时的流畅性。如果过于严重的话，可能就会造成手机卡顿。

手机内存，也称为闪存，英文缩写是ROM，这个就是手机的固定储存空间，可以存下软件、图片、视频、微信聊天记录等文件，除非用户去手动删除，不然这些文件会一直存在于手机内，不会被手机自动清除掉。所以，越大内存的手机，能够存下的文件自然也就更多。此外，大内存除了能够存下更多的文件之外，还关乎着软件安装的速度、游戏载入的速度、图片的读取速度等文件调用问题。这也就意味着，内存越高，手机在调用文件时会更加得心应手，用户不用等待太久。

以上就是手机运存与内存的基本概念，从中也不难看出区别。运存侧重在运行多款APP的流畅性，而内存则侧重文件的长期缓存。当然，手机的流畅度，除了与这两者相关之外，也与自身搭载的处理器有关系，与手机的内存和运存并称“性能三件套”。目前行业内采用最先进的技术是LPDDR 5与UFS 3.1，一般与某款处理器搭配使用，构成了手机最核心的配置。不过，一般来说，采用该配置的手机基本都是旗舰机或高端机，其价格一般也不会低，你们在选择时自然也要考虑价格因素。

最后，是笔者的一点小建议。基于环保的理念，以后在购买手机时，对于手机运存与内存的选择，笔者以为内存的选用原则自然是“够用即可”，而运存的选用原则则是“即时原则”。如果你需要的存下更多的文件，就选择大一点的内存;如果你需要同时运行多款程序软件，就选择大一点的运存。毕竟，即使是电子产品，本身也是一种能源消耗，最大化地利用好手机，物尽其用，方才不会造成不必要的浪费。