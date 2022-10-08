iPhone 14 Plus首秀凄惨，512GB直降千元，用户仍不愿买单

作者：骷

【天极网手机频道】9月初，苹果召开秋季新品发布会，带来了iPhone 14系列，其中iPhone 14以及iPhone 14 Pro系列都已经开售，唯有iPhone 14 Plus没有同步开售。

10月7日iPhone 14 Plus首批在全球40多个国家以及地区开售，后续将会在10月14日登录其他23个国家以及地区，而在10月28日将会在所有地区开售。

这次的iPhone 14 Plus在屏幕尺寸方面与iPhone 13 Pro Max保持一致，均为6.7英寸。在芯片选择上，iPhone 14 Plus则并没有获得Pro系列的迭代性升级，而是采用了与iPhone 13 Pro系列相同的满血A15。

得益于苹果自研A系列芯片的强大性能，即使是A15芯片，也依然能够让iPhone 14 Plus在性能方面傲视群雄。同时iPhone 14 Plus在续航方面也获得了史诗级的升级，成为迄今为止续航最强的iPhone手机。

iPhone 14 Plus同样采用了超瓷晶面板，在屏幕硬度上要远远领先于其他手机，同时1200尼特的峰值亮度也让这款屏幕的整体观感得到了前所未有的提升。不过遗憾的是，这次的iPhone 14 Plus屏幕并不支持ProMotion高刷技术，屏幕刷新率依旧保持为60Hz。

在影像方面，iPhone 14 Plus也拥有极强的表现能力。其搭载了一颗全新的1200W像素超广角相机，拥有F/1.5的光圈以及更大的1.9微米像素，在低光环境下的图像质量提升了49%，同时夜间模式的拍照速度将是原先的两倍。

iPhone 14 Plus在视频方面还增加了新的模式，苹果称其为动作模式。在该模式下，iPhone 14 Plus可以变成一台GoPro，在视频稳定性方面得到质的提升，这在实际的应用场景中确实有着不小的用处。

最重要的是，iPhone 14 Plus的美版将弃用实体SIM卡槽。美版的eSIM机型将与AT&T、T-Mobile 和 Verizon展开合作，目前国行版本依然采用实体SIM卡槽。

iPhone 14 Plus也将支持卫星通信，为了解决手机功率低导致的与卫星通信的带宽问题，苹果自研了文本压缩技术，能够将文本信息缩小三倍，让用户15秒就能发送一条消息。

由于iPhone 14 Plus有限的提升，在开售前就有不少用户不看好这款机型。不过也有部分用户认为这款机型虽然在硬件方面的升级没有那么亮眼，但是其可以很好地满足这个价位用户对于苹果大屏设备的需求。

但是开售之后iPhone 14 Plus的表现没有如一些用户认为的，可以在续航以及游戏领域大放异彩，而是直接迎来首发即破发。开售当日，该款机型在第三方的售价要比官方便宜了400-1000元不等，尤其是大容量机型的价格比官网价格更低，512GB官网价格是9699元，而远望/华强北的最新出货价居然只要8680元，比官方便宜了1019元。

根据研究机构SellCell对40多家回收上的平均换购价值汇总分析，和去年的相同时段相比，iPhone 14贬值幅度是iPhone 13的两倍以上，其中iPhone 14 Plus的表现最差，预期贬值率超过了38%。

目前iPhone 14 Plus的售价为128GB 售价 6999 元;256GB 售价 7899 元;512GB 售价 9699 元。但是就眼下来看，这样一款产品的发力点或许是在双十一这样的电商节日，在价格足够便宜的前提下，升级幅度太小就不足以阻挡用户下单了。