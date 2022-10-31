天玑9200性能测试曝光，GPU完爆A16和骁龙8+，那功耗怎么办？

【天极网手机频道】前两天有博主放出天玑9200的首个CPU跑分成绩，引起不小的关注。而今日又有博主放出GPU的跑分数据，这次的成绩更加令人咂舌。

作为联发科的年度旗舰，关于它的爆料必然伴随着与骁龙系列旗舰芯片的相爱相杀。去年天玑9000系列趁着骁龙8系列芯片那难以言喻的发热控制以及功耗问题，抢占了部分市场。随着高通转投台积电阵营，本以为联发科会失去制程优势，但没想到联发科继续乘胜追击，带来全新的天玑9200。

此前有关这款芯片的爆料非常多，起初还只是以DX2为代号的芯片，并且从供应链来看，这颗芯片将会搭载在诸如vivo X系列，OPPO Find X系列等机型上，目前处于开发阶段。同时还有一款定位电竞的手机也会搭载这颗芯片，有人猜测是小米Redmi系列。

今日一名博主放出天玑9200的GPU跑分，其搭载Immortalis-G715 GPU，GFX 1080p曼哈顿3.0离屏测试成绩达328 Fps，GFX 1080p曼哈顿3.1离屏测试成绩达228 Fps。相比之下，根据高通官方公布的数据，骁龙8+ Gen 1的GFX 1080p曼哈顿3.0离屏测试成绩为281 Fps，GFX 1080p曼哈顿3.1离屏测试成绩为188 Fps，联发科天玑9200有大幅领先。

对比前代天玑9000+，后者两项成绩分别为220 Fps和160 Fps左右，而苹果今年的大杀器A16芯片的两项测试成绩分别为200 Fps和280 Fps左右。可以看出即使是面对A16，天玑9200在GPU方面也丝毫不落下风，可以说完成了全面超越，这在性能上给了用户许多遐想空间。

不过考虑到日前有关骁龙8 Gen2的爆料都在暗示这款芯片的强大，或许下半年的骁龙8 Gen2能够在性能方面带来更加惊艳的表现。之前有人用天玑9200跑安兔兔，跑出了126万+的高分，领跑排行榜，能够看出在CPU方面天玑9200也没有缺陷。

这么一看，似乎这一代的天玑9200真的有着超越苹果A系列芯片的潜力。可强劲性能的背后，一定离不开功耗问题。目前的测试中并没有透露具体的功耗情况，所以从不考虑功耗的极限情况来看，天玑9200的性能确实进步非常大。但是作为用户日常使用的手机来说，功耗必然不可忽略的重要因素。

参考此前天玑9000+和骁龙8+的GPU表现，不仅分数比A16更低，而且功耗方面几乎是A16同等性能的两倍左右。这就意味着如果想要达到相同的性能，那么联发科以及骁龙所付出的功耗将远大于苹果A系芯片。

所以在具体的功耗表现没有出来之前，天玑9200的GPU成绩确实令人惊喜，但测试不同于日常使用，用户无法忽略功耗让天玑9200撒欢地跑，这不仅会让整机快速发热，还会导致芯片性能骤降。这也是为什么骁龙888以及骁龙8系列看起来比骁龙865、骁龙855升级了不少，可性能就是上不去，正是因为功耗和发热没做好，极限性能再高，一旦降频性能发挥不出来也是浪费。

不过用户也不必如此悲观，这次天玑9200的性能大涨同样意味着骁龙8 Gen2也会有着不小的性能提升，毕竟两者使用的是同一制程工艺。而且相比之前厂商面对火龙系列的手忙脚乱，如今的厂商在解决发热的问题上也有了不小的突破，或许天玑9200正式到来后能带来什么黑科技呢。