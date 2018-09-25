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iPhone XS系列两款新机维修价格公布，保外换屏价高达2228元起

Yesky天极新闻 2018-09-25 10:16 我要吐槽

　　【天极网手机频道】9月13日，苹果Phone XS、iPhone XS Max以及iPhone XR正式发售，本次苹果将iPhone的屏幕变大，性能增强，同时也将其价格提高到了万元以上。对此，许多用户纷纷好奇它们的维修价格。日前，在苹果官网，已经公布了iPhone XS系列的各类维修价格，具体来看，共分为屏幕维修价格、电池维修价格和其他维修价格三种。

iPhone XS系列两款新机维修价格公布，保外换屏价高达2228元起

　　首先是屏幕维修价格方面，在AppleCare+服务内，两款新机的维修价格只需要188元，而没有开通AppleCare+服务的需要花费2228元(iPhone XS)和2628元(iPhone XS Max)。其中iPhone X的保外屏幕维修同样需要2228元。作为对比，在海外，iPhone XS需要279美元，iPhone XS Max则需要329美元。

iPhone XS系列两款新机维修价格公布，保外换屏价高达2228元起

　　其次是电池方面，iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR的保外电池服务费用为RMB 529元人民币(保外)。需要注意的是，2018年12月31日之前，iPhone SEiPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 PlusiPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X手机的保外电池服务的费用为RMB 214(保外)。

iPhone XS系列两款新机维修价格公布，保外换屏价高达2228元起

　　在2018年12月31日后，针对除iPhone X外的所有这些产品，这个费用将会变更为RMB 369，而iPhone X的这个费用将会变更为RMB 529(保外)。按照苹果的说法，在保修内或享有AppleCare+全方位服务计划保障手机，苹果都会免费更换电池。

iPhone XS系列两款新机维修价格公布，保外换屏价高达2228元起

　　最后是其他损坏的维修方面，苹果官网公布的iPhone XS和iPhone XS Max保外维修价格分别是549美元和599美元，国内分别是4388元和4788元。能看出来，苹果本次发布的三款iPhone不仅在售价上创下新高，而且在售后维修的价格方面也提升不少，不过还好有苹果为用户提供了AppleCare+服务，这样维修iPhone的价格会便宜不少。

作者：stenpan责任编辑：潘宇）
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