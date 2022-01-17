OPPO Find N沉浸式体验：用的极其顺手的折叠屏

作者：毛毛

【天极网手机频道】OPPO Find N开售也有些时日了，第一批用户也在体验了这么久之后都给出了反馈。那么OPPO Find N的体验到底如何？不妨一起来看看。

首先从手感来说，OPPO Find N是折叠屏，整机重量控制在275g，毕竟是两块屏幕放在一起重量还是有的，所以还是在大家能接受的范围之内。5.49英寸的外屏其实要比其他横向折叠屏手机小一点，但18:9的屏幕比例使其在实际尺寸上并未比其他折叠屏手机小上多少，同时这样的屏幕比例也让手机在视觉和实际使用中更像是一款正常手机，这就满足了用户眼睛对于“大”的需求，又满足了手对“小”的需求。

值得点赞的是，OPPO设计出最符合双手打字的分离键盘，并且通过对键盘宽度的反复测试，确定了63mm的屏幕宽度，为内屏定制流畅的输入体验，保证用户在使用内屏时的文字输出效率，不会因为误触导致错字连连。

打开内屏，映入眼帘的是一块7.1英寸没有折痕的大屏，即便是使用了一个多月，折痕近乎看不见。OPPO Find N有这样的效果，与OPPO对转轴铰链与屏幕堆叠技术的不断打磨息息相关。OPPO Find N 采用的水滴形铰链通过提升弯折半径来降低屏幕折痕，因为更大的弯折半径让屏幕弯折和蠕变分散在较大范围，塑性变形更小;同时，OPPO对Find N的开合力度曲线进行细致调较，折叠的角度也可以随意控制，加上稳定的水滴铰链悬停效果最终实现了流畅的开合体验。

而且合上之后侧面几乎看不到缝隙，这样的好处就是能够降低内屏被细小的物体刮花的概率。在复杂精细机械结构的基础上，OPPO也并未忘记耐用性问题，在经过多轮可靠性优化后，Find N最终成为了目前唯一一款通过德国莱茵折叠无忧认证的折叠屏手机。

另外，OPPO Find N内屏支持120Hz屏幕刷新率(外屏90Hz)，如果内外屏都是90Hz的话，跟不上现在120Hz的主流刷新率。相较之下OPPO Find N会兼顾高刷体验和续航，毕竟折叠屏最重要的无疑是内屏的体验，内屏120Hz优先照顾到了折叠屏的主要使用场景。

内屏带来更大的视野和绝佳的视觉感受，更不用说像煲剧、打游戏这种需要大屏更爽的场景体验。加之还有底部的左右对称式双box立体声扬声器，扬声器放置的位置也考虑到了用户拿手机的习惯，即便是双手握持手机也不会遮挡到。

大屏带来的沉浸式体验让大家拥有前所未有的快乐，但是交互或是系统适配又怎么样呢？

OPPO Find N，其适配了最新的ColorOS 12系统，并且针对用户的使用习惯，创造出双指下滑屏幕“一分为二”，用户只需双指上下一划，应用立刻实现分屏，极大降低用户使用分屏的上手难度和学习门槛，提高了分屏效率和操作爽快感受。

除了“一分为二”的分屏功能之外，OPPO Find N还支持一屏多用的平行视窗功能。当我们用手机观看B站、爱奇艺等视频播放软件时，无论是打开何种影视剧或综艺节目，主界面也不会消失，而是扩展分屏为两个窗口，显示不同层级的内容，方便我们在等待广告的同时，找到更有意思的综艺节目或者是影视剧，实用性可圈可点。

基于OPPO Find N独特的“多角度自由悬停”功能，ColorOS 12更是创造性的构建悬停生态，全新“观影模式”可将屏幕调整至任意角度放在桌面实现最优观影角度，OPPO Find N贴心地在下半部分屏幕加入了快进、快退和音量调节等操作，最大化地利用了屏幕空间。更重要的是，用大屏看视频，弹幕就挡不住画面内容了呀!

影像上OPPO Find N也没有缩水，在“多角度自由悬停”功能的基础上无论是用前置拍摄或是后置拍摄，副屏会呈现预览内容，只要调整好悬停角度后可以通过手势轻松独立完成拍照。



后置拍照



前置自拍

性能方面就更加无须担心，OPPO Find N内置骁龙888处理器的强大性能作为基础配合OPPO的硬件和优化，搭配最大12GB的LPDDR5和512GB的UFS 3.0，让手机有更为流畅迅猛的性能和读写表现，助力其带来出色的体验。

续航上，OPPO Find N配有4500mAh+33W有线快充+15W无线充电+10W反向无线充电的组合，33W快充30分钟可充入55%的电量，70分钟即可完成充电;即便在大屏时代和5G功耗的双重“压力”下也能快速回血，甚至可以在紧急时刻充当充电宝，为其他设备进行充电。

在经过一段时间的体验之后，OPPO Find N着实给到很大的惊喜，不管是折叠屏技术的发展，还是OPPO在屏幕折痕、操作还是续航方面都非常出色。如果想要购买一款折叠屏手机的话，OPPO Find N是个不错的选择。