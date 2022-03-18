OPPO Find X5 Pro天玑版不负旗舰之名，售价5799元

作者：毛毛

【天极网手机频道】随着OPPO Find X5 Pro发布上市后，有不少用户已经尝新体验过这款“双芯旗舰”带来的全面升级体验。一同发布的，还有OPPO Find X5 Pro 天玑版，OPPO Find X5 Pro 天玑版凭借天玑9000出色的性能和能效表现让广大消费者对其表现充满期待。

OPPO Find X5 Pro天玑版全球首发联发科天玑9000，这款旗舰芯片率先采用了台积电4nm制程和Armv9架构。八核架构CPU由1个X2超大核、3个A710大核和4个A510能效核心组成，其中超大核和大核频率高达3.05GHz和 2.85GHz;Arm Mali-G710旗舰十核GPU为OPPO Find X5 Pro天玑版带来强悍的图形计算性能。内置14MB超大容量缓存组合，为OPPO Find X5 Pro天玑版提供超强性能，实现百万跑分，又强又稳，再结合顶级的10亿色、2K分辨率与120Hz智能动态刷新率屏幕，能够为用户呈现更震撼、更畅快的视觉体验。

有了天玑9000作为强有力的后盾，OPPO Find X5 Pro天玑版游戏方面丝毫不用担心，其采用HyperBoost全链路游戏稳帧技术，并加入了双动力X轴线性马达以及石墨烯膜散热系统，为玩家提供了出色的操控手感，同时助力天玑9000在冷静状态下持续高能、稳定输出。

影像方面，OPPO Find X5 Pro天玑版前置摄像头采用了超感光猫眼摄像头，独特的RGBW像素排列让感光能力倍增，自拍更清晰。同时，智慧广角能识别人脸数量，在单人拍摄时以窄视角有效控制畸变，多人合影时自动切换广角，自拍更轻松。

OPPO Find X5 Pro天玑版拥有白瓷、黑釉两款色彩，12GB+512GB版本售价5799元。如果想拥有一款“不负旗舰”之名的全能手机的话，OPPO Find X5 Pro天玑版是个非常不错的选择。