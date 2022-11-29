iPhone 15系列全系配备灵动岛，影像将获巨大升级

【天极网手机频道】今年苹果带来iPhone 14系列新机，除了灵动岛在发布之初引起热议之外，其他方面的升级几乎毫无水花，这也让不少网友开始早早地期待起明年的iPhone 15系列新机。最近有消息称，明年iPhone 15全系都会搭载灵动岛并且Pro系列会拥有更强的索尼新一代影像传感器。

据日媒报道，苹果明年推出的iPhone 15 Pro将会配备索尼最新、最先进的图像传感器，除了能够带来更好的成像质量之外，还将拥有更高的动态范围，尤其是在强逆光环境下，这颗传感器可以呈现更好的人脸细节。

相比普通传感器，这颗索尼最新传感器几乎将每个像素的饱和度信号水平翻了一倍，能够捕捉更多光线，避免极端情况下的曝光不足问题。而今年的iPhone 14 Pro系列中，苹果也首次搭载4800万像素的传感器，不过默认会以四合一的1200万像素输出照片，但苹果也保留了全像素输出照片的选项。

这也意味着明年的iPhone 15 Pro将会在前代基础上获得更强的影像系统系统，凭借苹果在影像领域多年深耕的技术，iPhone 15 Pro的影像表现还是十分令人期待。除此之外，还有消息表明，明年iPhone 15全系都将标配灵动岛，这对于下一代iPhone用户来说，可谓是个不小的升级，毕竟iPhone 13 Pro上的高刷技术并没有下放到iPhone 14基础版中，不知道在iPhone 15基础版上能否看到这一技术。

明年iPhone 15系列全系会有一个明显的变化，欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

另外iPhone 15 Pro系列还会将内存从6GB升级到8GB，同时为了安抚基础版的iPhone 15用户，苹果将会下放4800万像素镜头以及药丸屏设计。只有在充电接口上，将会是iPhone 15全系都获得升级的地方。

供应商方面的信息透露，苹果有意在iPhone 15 Pro系列中采用无按键设计，去掉物理按键对于苹果而言是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

可以看出，苹果完全是将iPhone 15系列当作近年来变化最大的iPhone来打造，毕竟iPhone 14系列升级幅度过小已经受到不少用户的诟病，并且沿用了几代的外观设计也让用户出现审美疲劳。爆料称，苹果将会在iPhone 15系列中使用钛金属材质，将回归圆润造型，这或许也在暗示iPhone 15系列的与众不同。

但不管如何，目前这些信息都未被证实。不过即使如此，依然不得不感叹，今年有关iPhone新机的信息要比去年出现的更早，看来iPhone 14系列在销量方面确实影响很大，需要转移用户的关注点以保持苹果的吸引力。