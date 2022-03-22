2月国内市场手机出货量同比下降 5G手机仍占出货量大比例

作者：云隐

【天极网手机频道】在移动互联网发达的时代，智能手机成了实现通信的最佳载体，几乎每个人都人手一部智能手机，在很长一段时间内带动了手机出货量的增长。如今，手机行业的发展脚步已逐步放缓，用户需求成了手机厂商推陈出新的关键。因此，关于手机市场的调研数据，无论对于手机厂商，还是用户以及相关从业者来说，都有着一定的参考意义，以此来判断市场趋势。

国内手机市场出货量及5G手机占比

日前，中国信通院发布了一则关于2022年2月国内市场手机出货量的数据报告。报告显示，2月国内市场手机出货量1486.4万部，同比下降31.7%。其中，5G手机出货量1137.4万部，同比下降24.5%，占同期手机出货量的76.5%，仍是占据大比例。

结合1-2月来看，国内手机市场总体出货量累计4788.6万部，同比下降22.6%。其中，5G手机出货量3769.8万部，同比下降11.0%，占同期手机出货量的78.7%。

国产品牌手机出货量及占比

从国内手机市场国内外品牌构成来看，2月国产品牌手机出货量1278.3万部，同比下降34.7%，占同期手机出货量的86.0%。再反观1-2月，国产品牌手机出货量累计3843.4万部，同比下降27.9%，占同期手机出货量的80.3%。

笔者认为，从以往的数据来看，每年的2月均是手机的淡季，手机出货量降低是在预期之内。但是，随着手机各方面配置的成熟，手机的寿命已经被延长了不少，用户更换手机的频率也会有所下降。所以从整体来看，手机出货量自然会呈下降趋势。此外，3月手机厂商发布的新品较多，预计手机出货量会随之上升不少。