iQOO史上最强标准版？iQOO 11配置曝光！

【天极网手机频道】早前，iQOO官方就公布了iQOO 11系列新机将于12月2日正式发布，除去该系列会搭载骁龙8 Gen 2芯片之外，官方放出更多配置信息，并且配文表示iQOO 11标准版将成为iQOO史上最强标准版机型。

iQOO官方放出的配置信息显示，这次iQOO 11将会搭载骁龙8 Gen 2芯片，并且同样会配备vivo自研的V2影像芯片，首发2K 144Hz刷新率的E6全感直屏。除此之外，iQOO 11标准杯内置5000mAh的大电池，支持120W快充。

iQOO 11标准版还将作为KPL官方比赛专用机，配备LPDDR5X内存以及UFS4.0存储，与前代相比，UFS 4.0顺序读取速度提升100%，能耗比提升46%;LPDDR5X速度提升33%，频率高达8533Mbps。

得益于高通骁龙8 Gen 2这次巨大的性能提升，iQOO 11标准版也将在游戏领域获得巨幅升级。骁龙8 Gen 2使用台积电4nm工艺打造，官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核频率为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

但CPU性能的提升并非骁龙8 Gen 2此次的升级重点，Adreno 740才是这次的重头戏。这颗GPU支持光线追踪技术，并且带来25%的性能提升和45%的能效提升。在实际测试中，骁龙8 Gen 2的成绩远超苹果A16芯片，甚至在能效方面也要超过天玑9200，完全对得起iQOO官方对于iQOO 11系列宣称的未来电竞旗舰手机称号。

此前iQOO 11标准版就已经现身GeekBench跑分平台，型号为V2243A，单核跑分1451分，多核4681分，超大核最高频率3.19GHz，搭载安卓13系统，与高通在发布会上公布的骁龙8 Gen 2频率一致。而三星S23系列所搭载的骁龙8 Gen 2超大核频率为3.36GHz，这也许是高通为三星S23系列定制的超频版本。

除此之外，vivo的V2影像芯片同样有着不俗的升级，V2芯片将会带来兼容性和功能性的全面提升，并且在AI计算单元、图像处理单元进行大幅升级。iQOO 11标准版机身尺寸为164.8x77x8.5mm，重量也达到205g。采用一颗5000万像素、光圈f/1.9的主摄，以及一颗1300超广角和一颗800万微距组成的三摄系统，前置则是一颗1600万像素的镜头。

这次iQOO官方对于iQOO 11系列寄予厚望，在堆料方面堪称豪华，并且iQOO史上最强标准版同样让用户充满期待。不过随着骁龙8 Gen 2机型开始全面上市，iQOO 11系列能否保持硬件方面的优势还有待商榷，但是vivo在影像领域的深耕注定iQOO 11系列影像方面的下限不会太低。