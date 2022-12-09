“如意兔”定制红OPPO Reno9明日正式开售，低至2499元起

【天极网手机频道】OPPO Reno9兔年定制红将于12月10日正式开售，共有8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合可选，2499元起售。全新的Reno9兔年定制红搭配“如意兔”专属生肖设计，新趣巧妙，背面采用丝绒玻璃和纳米级流光焕色工艺，带来明亮且高级的正红色，且该新品薄至7.19mm、174g，带来轻薄无负担的舒适手感。

OPPO推出红色定制版手机由来已久。2017年1月，OPPO发布首款新年定制版手机R9s，此后每逢年底或春节OPPO便推出一款与十二生肖相结合的“新年红”定制手机，增强新年欢乐喜庆的热闹氛围。这次，OPPO Reno9兔年定制红以巧思将“如意兔”生肖设计镶嵌在相机模组，活灵活现，同时机身顶部装点“星空顶”，吸取光照后可在暗处发出萤火微光，尽显精致感和轻薄感。

OPPO Reno9兔年定制红专属生肖与星空顶设计，尽显精致高级

全新OPPO Reno9兔年定制红现已在线上线下全渠道开启预订，用户在OPPO商城、京东、天猫、苏宁易购等线上预订新机可享受12期分期免息、买手机加购Enco R系列立减100元、500元互联网权益礼包等福利政策;用户也可选择OPPO线下门店进行预订，除享受与线上相同福利政策外，还可享以旧换新最高补贴1300元、Reno9系列碎屏保买一年保两年等众多福利。更多新品信息与购机优惠政策，敬请关注OPPO官网。



