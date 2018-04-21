你的男神生日 vivo携手热血街舞团打造一鹿V舞X21黑金定制礼盒

【天极网手机频道】是的，你的鹿晗男神昨天生日，你送上祝福了吗？即便忘了也不打紧，现在同样还是可以送上祝福!而在其生日到来之际，鹿晗直接用vivo X21黑金屏幕指纹版全面屏手机，自拍封面大片(自己的大片自己做主)。而vivo官方，在祝福小鹿先生28岁生日快乐的同时，还携手热血街舞团一起为小鹿先生打造了“一鹿V舞X21黑金定制礼盒”，绝对是创意感爆棚。

而心仪这款黑金定制礼盒的V粉们，可以立马上vivo官微带话题#vivo屏幕指纹手机X21#转发微博，即有机会在4月24日的开奖里“中标”哦。

从个人角度来看一鹿V舞X21黑金定制礼盒，算是十分特殊的，因为其除了vivo X21黑金屏幕指纹版全面屏手机以外，还有那DJ打碟台的箱体设计、独特的指纹解锁开关、以及配合舞曲播放即刻开启的声控灯带，轻奢而时尚。试问这样的定制礼盒，谁不会被“俘虏”呢，况且这又是为鹿晗男神专门打造的定制礼盒，其意义自然不言而喻。

当然，vivo X21黑金屏幕指纹版全面屏手机同样优秀，否则鹿晗男神也不会直接用其自拍、自成封面大片啦。其赋予了X21全新黑金外观设计，伴有侧边提亲线设计，低调之余彰显时尚高贵气息，可见vivo在新机上的打磨之心，尤其是工艺设计方面。

而vivo X21系列全面屏手机之所以让外界如此“疯狂”，最关键因素还在于屏下解锁技术的规模性量产。从X20Plus的限售，到如今X21的量产，足以证明vivo手机在屏幕指纹技术的成熟程度，这也意味着国产手机将进一步崛起。

（ 作者：卒迹 责任编辑：刘资城）

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