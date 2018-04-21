天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>新闻>vivo重磅打造一鹿V舞X21黑金定制礼盒

你的男神生日 vivo携手热血街舞团打造一鹿V舞X21黑金定制礼盒

天极网手机频道 2018. 04. 21 作者：卒迹 责编：刘资城
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】是的，你的鹿晗男神昨天生日，你送上祝福了吗？即便忘了也不打紧，现在同样还是可以送上祝福!而在其生日到来之际，鹿晗直接用vivo X21黑金屏幕指纹版全面屏手机，自拍封面大片(自己的大片自己做主)。而vivo官方，在祝福小鹿先生28岁生日快乐的同时，还携手热血街舞团一起为小鹿先生打造了“一鹿V舞X21黑金定制礼盒”，绝对是创意感爆棚。

　　而心仪这款黑金定制礼盒的V粉们，可以立马上vivo官微带话题#vivo屏幕指纹手机X21#转发微博，即有机会在4月24日的开奖里“中标”哦。

你的男神生日 vivo携手热血街舞团打造一鹿V舞X21黑金定制礼盒

　　从个人角度来看一鹿V舞X21黑金定制礼盒，算是十分特殊的，因为其除了vivo X21黑金屏幕指纹版全面屏手机以外，还有那DJ打碟台的箱体设计、独特的指纹解锁开关、以及配合舞曲播放即刻开启的声控灯带，轻奢而时尚。试问这样的定制礼盒，谁不会被“俘虏”呢，况且这又是为鹿晗男神专门打造的定制礼盒，其意义自然不言而喻。

你的男神生日 vivo携手热血街舞团打造一鹿V舞X21黑金定制礼盒

你的男神生日 vivo携手热血街舞团打造一鹿V舞X21黑金定制礼盒

　　当然，vivo X21黑金屏幕指纹版全面屏手机同样优秀，否则鹿晗男神也不会直接用其自拍、自成封面大片啦。其赋予了X21全新黑金外观设计，伴有侧边提亲线设计，低调之余彰显时尚高贵气息，可见vivo在新机上的打磨之心，尤其是工艺设计方面。

你的男神生日 vivo携手热血街舞团打造一鹿V舞X21黑金定制礼盒

　　而vivo X21系列全面屏手机之所以让外界如此“疯狂”，最关键因素还在于屏下解锁技术的规模性量产。从X20Plus的限售，到如今X21的量产，足以证明vivo手机在屏幕指纹技术的成熟程度，这也意味着国产手机将进一步崛起。

作者：卒迹责任编辑：刘资城）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
vivoX21(屏幕指纹版/128GB/全网通)产品信息
X21(屏幕指纹版/128GB/全网通)
报价
图片
评测
  • 屏幕尺寸：6.28英寸
  • 分辨率：2280×1080
  • CPU型号：高通骁龙660
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核
  • 操作系统版本：Android 8.1
  • RAM容量：6GB
  • ROM容量：128GB
  • 电池容量(mAh)：3200mAh
  • 后置摄像头：1200万+500万
  • 前置摄像头：1200万
  • 指纹识别：支持
  • 查看更多参数>>查看更多产品>>

网上商城商品/规格/促销价格

相关文章
相关报价

手机报价

品牌
苹果 三星 华为 小米 OPPO vivo 荣耀 魅族 一加 努比亚 锤子 金立 美图 中兴 LG HTC 索尼 诺基亚 360 Moto
价格选择
500元以下 500-1000元 1000-1500元 1500-2000元 2000-2500元 2500-3000元 3000-4000元 4000-5000元 5000元及以上
屏幕尺寸
5.6英寸及以上 5.0-5.5英寸 4.5-4.9英寸 4.0-4.4英寸 3.0-3.9英寸 3.0英寸以下
网络制式
全网通 双4G 移动4G 联通4G 电信4G
热点特性
刘海全面屏 屏下指纹 全面屏 后置双摄 曲面手机 双卡双待 指纹识别 超薄手机 超长待机 NFC功能 窄边框手机 拍照手机 安全手机 可换电池 无线充电 金属手机 快速充电 可扩展容量 防水防尘 防抖功能 OTG功能 商务手机 老人手机
最新文章
更多>>
荣耀10
潮色潮玩潮科技 荣耀10预定有礼不容错过
三星S7更新
三星Galaxy S7/edge安卓Oreo更新将推迟至5月中旬
整机数码游戏软件
小米平板4
号称最好用的小米平板要回来了！小米合伙人确认新平板在研发中
五一买游戏本
五一小长假入大件，这些游戏本不容错过！
热门产品
  1. 荣耀 10(64GB/全网通)￥2599
  2. OPPO R15(128GB/全网通)￥2999
  3. vivo X21(128GB/全网通)￥3198
  4. 华为 P20(64GB/全网通)￥3788
  5. 小米 7暂无报价
  6. 小米 MIX 2s(64GB/全网通)￥3299
  7. 华为 nova 3e(64GB/全网通)￥1999
  8. 三星 GALAXY Note 9暂无报价
  9. 苹果 iPhone X(64GB/全网通)￥8388
  10. 一加 手机6暂无报价
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iPhone 8 魅族 魅蓝E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 小米6 三星Galaxy S8 vivo X9 魅族PRO 7 坚果Pro 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 小米Mix 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版