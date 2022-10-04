国庆特辑：假期出行，可穿戴设备也必不可少！

作者：云隐

【天极网手机频道】如今，可穿戴设备由于外观设计比较时尚精致，功能性体验也不错，深受消费者的青睐。但随着各家厂商都陆续推出可穿戴设备，对于普通大众来说，想要在诸多产品中选到最合适的产品，无疑是有些困难的。值此国庆假期，小编决定为你推荐几款可穿戴产品，感兴趣的朋友可以看看。

OPPO Watch 3 Pro

OPPO Watch 3 Pro采用全新迭代的“腕上生长设计”，3D曲面屏与机械振感旋转表冠，搭配联合ecco定制nappa自然甩纹风格的真皮表带，打造出了媲美经典名表的装饰属性，能够完美适配商务穿搭需求。

屏幕则为一块四边等宽的1.91英寸LTPO全曲面柔性屏，支持1000nit超高亮度显示、AOD息屏显示、常亮模式等功能，并且融入了全新一代LTPO技术，在常亮模式下以100%像素显示，最低1Hz刷新率功耗降低15%，整体的屏幕素质相当不错。

其他配置上，OPPO Watch 3 Pro内置骁龙W5+Apollo4 Plus旗舰双芯片，性能与续航都获得大幅提升。根据官方的数据显示，全智能模式下可支持5天超长续航，相比上代提升25%，轻智能模式下可提供15天超长续航体验，整体续航能力再次引领业界。

价格方面，OPPO Watch 3 Pro铂黑氟橡胶款售价1999元，易建联同款漠棕皮表带款售价2099元。

OPPO 手环 2

OPPO 手环 2提供暗夜黑与晴云蓝两款简约配色，屏幕为1.57寸AMOLED屏幕，具备256×402高分辨率、302ppi像素密度、500nit亮度等特性，即使在强光环境下也能显示清晰。边框部分采用圆润弧形设计，更贴合手腕;而表带也采用了导汗槽的弧度设计，能够有效避免汗渍残留问题。

值得一提的是，这块表盘支持多样化定制。不仅可以根据用户需求更换表盘封面，还可以绘制自己专属的定制表盘。用户仅需将手环连接手机，通过手机屏幕绘制表盘，完成后一键同步至手环，即可形成自己独一无二的专属表盘。如此一来，用户完全可以根据自己当天的服装风格，选择最合适的表盘，举手抬腕间皆时尚。

功能方面，OPPO 手环 2支持运动、运动记录、支付宝支付、微信支付、睡眠、血氧、NFC等多项日常功能，同时也支持跑步、健走、跳绳、骑行、游泳、打球等多达100种运动功能。其几乎覆盖了用户日常生活所需，功能性可谓是相当丰富且强大。

续航方面，OPPO手环 2内置200mA的电池，60分钟左右即可充满电，充电5分钟即可使用一整天。根据官方的数据，最长续航高达14天，完全能够满足长途旅行或出差等需求。价格方面，OPPO手环 2标准版249元，NFC版299元。

vivo TWS Air

vivo TWS Air提供原石蓝与元气白两款潮流配色可选。其主要采用了双色翻转美学设计语言，充电仓形似“鹅卵石”般小巧圆润，采用了三层喷涂工艺(底漆+色漆+UV)，拥有仿金属的质感，不易沾指纹，不仅带来出色的视觉观感，还带来温润的手感。耳机采用短柄设计，整体轻盈小巧，配色与充电仓过渡自然，单只耳机的重量仅有3.5g，佩戴起来相当舒适。

音质方面，vivo TWS Air行业领先的14.2mm超大尺寸单元，在低、中、高频的声音表现较好，并且拥有超重低音、清澈人声、清亮高音三款音乐风格，音质自然不会太差。在续航方面，根据官方的数据，vivo TWS Air最长可提供25小时的续航。其中，耳机单次最长可提供4.8小时续航，充电10分钟最长可听1.5小时。

价格方面，vivo TWS Air官网售价199元，目前降价20元，仅需179元。

以上三款可穿戴设备，在外观设计、基础功能、充电续航等各方面均不错，并且价格在同档位产品中也是极具优势，可以说是性价比超高的精品好物。目前，这三款产品正在官网以及各大电商平台售卖中，恰逢国庆假期，其中某些产品还有多重优惠可享，感兴趣的朋友可以多了解一下。