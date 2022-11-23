你想知道的都在这，OPPO Reno9系列新品信息汇总

随着 Reno9 系列产品外观与硬件配置信息的陆续曝光，我们已能看到全新一代双芯人像轻旗舰的“轮廓”。据了解， Reno9系列将携高颜值轻薄设计、流畅轻旗舰性能与双芯质感影像，全面“升杯”。其中Reno9系列的人像算法再度进化，升级为全新的双芯人像计算引擎，配合OPPO自研影像专用NPU芯片马里亚纳X，尽显影像强劲实力。

根据目前已知爆料的信息，天极网汇总了OPPO Reno9 系列的核心亮点信息。全系将带来OPPO Reno9 Pro+、OPPO Reno9 Pro以及OPPO Reno9，将内置第一代骁龙8+、天玑8100-Max等移动平台，至高支持16GB+512GB的存储组合，为用户提供流畅轻旗舰体验，顷刻间释放澎湃性能。

Reno9系列将继续搭载马里亚纳 X芯片。作为移动端首个独立影像专用NPU芯片，马里亚纳 X芯片实现了18TOPs@Int8(等效72TOPs@Int4)的惊人算力、11.6 TOPs/w的绝佳能效、领先行业的20bit Ultra HDR能力，实时RAW计算四大突破。而搭载了马里亚纳 X芯片的Reno9系列在双芯4K超清夜景视频、双芯4K HDR视频与芯片级APP相机增强方面实力更上一层楼。

除了强大影像芯片，Reno9系列前后双旗舰人像镜头“更有料”。Reno9系列前置全系搭载与索尼深度定制的3200万像素超感光猫眼镜头，集成了OPPO 自研 RGBW 图像融合单元，进一步提升色彩还原和暗光拍摄的能力，同时全系支持AF自动对焦系统，全场景自拍超清晰。Reno9系列后置搭载5000万像素索尼旗舰主摄，支持OIS光学防抖，抓拍、夜景等场景下成片率更高。

外观设计上也令人惊艳，尤其是配色上，OPPO Reno9系列提供了明日金、碧海青、皓月黑、微醺四款潮流配色可选，其机身薄至7.19mm，重量174g，配合更加贴合手掌的56°握手曲线设计，带来了视觉与触觉的双重轻薄体验。

超薄的机身设计不变，曲面设计更加圆滑，相信手感会更出色。OPPO Reno9系列正面采用6.7英寸120Hz OLED超清曲面屏，支持行业领先的高频PWM护眼调光。经由不断优化的堆叠工艺，实现2.32mm的超窄屏幕边框，拉高屏占比，为用户提供更具沉浸感的屏幕使用体验。

除此之外，OPPO Reno9系列应该内置的是ColorOS 13版本，ColorOS 13 秉承着“水生设计”的理念，着力于视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等多方面做出进一步升级，至高支持42个App 后台同时运行，30个App后台驻留8小时依然活跃，为用户带来更加高速流畅、多端互融、安全便捷的全场景体验。OPPO Reno9系列即将发布，如果对这款高颜值的全面“升杯”的影像手机感兴趣的话，不妨期待11月24号晚的发布会。