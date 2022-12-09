臻彩直屏+亿级影像！华为nova10 SE曜金黑、10号色图赏

【天极网手机频道】12月9日，nova家族迎来新成员nova10 SE，这款颜值拉满，影像出众的手机起售价1999元，12月9日16:08起开售。

新品提供10号色、薄荷青、曜金黑三种配色，轻奢、青春、高级不同风格随心选择。天极网上手了10号色与曜金黑两款，下面为大家带来高清图赏。

华为nova10 SE外观延续了nova10系列的风格，背部依旧采用极具标识度的星耀双环设计，搭配璀璨精雕工艺，贴合nova“新星”的寓意，变换精妙又映射星河万象，如钻石般闪耀。

华为nova 10 SE采用高频占比直屏设计，搭载了6.67英寸OLED的臻彩直屏，采用三边近似等宽设计，屏占比高达91.85%，支持P3广色域和HDR显示、90 Hz刷新率、最高270 Hz触控采样率，无论是影音游戏，影像创作，都能带来更加舒适沉浸的视觉效果。

机身厚度仅7.39mm，重量仅184g，单手拿捏无压力，且背部采用的星耀工艺，不易沾染指纹，手感细腻贴合。

影像方面，华为nova10 SE后置为1.08亿像素主摄、800万超广角景深镜头和200万像素微距镜头。配合九合一像素融合技术以及全场景RAW域多帧融合算法、超高像素传感器等特性，在逆光、夜景等复杂场景下，华为 nova 10 SE拍摄的影像明暗交替更自然，细节更丰富。

华为nova10 SE的一亿像素模式，即使放大裁剪照片，也仍旧清晰，给后期留出充足空间。

另外，1600万像素的前置广角镜头支持人像美颜自拍，在夜景模式下还能精准识别人脸后提升面部亮度，抑制画面噪点、呈现更多细节。与好友在餐厅、夜晚街区等暗光环境下合影也能记录自然、清晰的动作和表情。