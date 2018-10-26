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拍照之外，千元旗舰魅族Note8的这些看点也不容忽视

Yesky天极新闻 2018. 10. 26 作者：August 责编：熊嫒
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　　【天极网手机频道】昨晚，魅族科技正式推出了千元旗舰手机魅族Note 8，并号称“国民拍照手机”。1200万+500万像素的后置双摄、IMX362和1.4μm超大尺寸感光元件以及双PD急速0.03s对焦、Spetcra160双混合ISP CG、第五代虹软美颜算法等让魅族Note8的拍照表现不俗。但是，除了拍照之外，魅族Note8手机还有不少看点。

拍照之外，千元旗舰魅族Note8的这些看点也不容忽视
魅族Note8

　　首先是工艺。

　　魅族Note8在延续经典的多彩金属机身+喷砂工艺的同时，还在金属中框周围加入了定制纳米缓冲垫，加大了四个角的保护圈厚度，并在压铸铝合金面板上加入高韧尼龙保护圈，手机防护性大幅提升。官方称，魅族Note8在6400次跌落屏幕都不会出现碎裂，可谓是坦克级保护。

　　魅族Note8提供曜黑、灰蓝、烟紫、焰红等多种款式。

拍照之外，千元旗舰魅族Note8的这些看点也不容忽视
魅族Note8工艺

　　其次是游戏。

　　魅族Note8搭载的是高通骁龙632处理器。而骁龙632采用了14nm FinFET工艺制程、八核芯、Kryo 250 CPU，具备高效低耗的能耗表现，也就让魅族Note8的性能比上一代魅蓝Note6提升了40%。

拍照之外，千元旗舰魅族Note8的这些看点也不容忽视
魅族Note8游戏测试

　　另外，全系标配4+64GB存储组合，再加上基于Android O深度优化定制的Flyme 7系统、One Mind人工智能引擎、以及王者荣耀Vulkan模式的加持，魅族Note8在游戏帧率、耗电、发热、视频处理性能等方面的提升尤为亮眼。

　　再则，魅族Note8还配备了3600mAh大电池(官方称重度使用续航时长超过14个小时)和18W mCharge快充的采用，也为游戏、娱乐等保驾护航。

拍照之外，千元旗舰魅族Note8的这些看点也不容忽视
魅族Note8电池

　　其他方面，魅族Note8还采用了18:9 的6.0英寸FHD+全面屏，以及上下对等的窄边框，拥有高达86%的屏占比，并支持全面屏手势、湿手操作、防误触、抬腕亮屏等特性，也支持人脸识别解锁、后置指纹识别解锁，售价为1298元，11月1日正式上市开卖。

　　总的来说，在千元这个价位上，魅族Note 8的整体性能还是不错的，能满足日常使用和《王者荣耀》等游戏需要，而且祖传的多彩金属机身和3.5mm耳机接口也得以保留，拍照体验充满惊喜，略微遗憾的就是充电口还是Micro-USB接口，而非时下流行的Type-C。

作者：August责任编辑：熊嫒）
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魅族Note 8(64GB/全网通) 产品信息
魅族Note 8(64GB/全网通)
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评测
  • 屏幕尺寸：6.0英寸
  • 分辨率：2160×1080
  • CPU型号：高通骁龙632
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核
  • 操作系统版本：Android O
  • RAM容量：4GB
  • ROM容量：64GB
  • 电池容量(mAh)：3600mAh
  • 后置摄像头：1200万+500万
  • 前置摄像头：800万
  • 指纹识别：支持
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