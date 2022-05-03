索尼Xperia 1 IV最新消息：搭载4K屏+33W快充

作者：云隐

【天极网手机频道】大众对于索尼产品的印象，可能更多停留在镜头或耳机产品上，反而旗下的手机产品显得小众化了。索尼Xperia系列的手机，拥有着其他品牌不具备的手机影像体验。作为为广大手机厂商提供手机镜头的大厂，在这方面显然是具备一定的优势的，上一代的索尼Xperia 1 Ⅲ就带来了相当不错影像体验。

近日，网传索尼Xperia 1 IV通过相关认证，型号为XQ-CT72。而在4月27日，索尼-Xperia

官宣定档5月11日召开新品发布会：前往下“1”篇章，新成员即将登台。因而不少人推测索尼Xperia 1 IV或将于近期发布。结合此前爆料的信息来看，索尼Xperia 1 IV将搭载全新一代骁龙8移动平台，同时在Geekbench跑分网站与安兔兔跑分网站中，取得了相当不错的成绩，说明索尼调校得还是比较到位。

屏幕方面，索尼Xperia 1 IV将采用一块6.5英寸120Hz屏幕，参照上一代来看，这块屏幕预计还是4K屏。充电与续航方面，索尼Xperia 1 IV配备5000mAh大电池以及33W的快充，其中的快充将不会随手机赠送。内存方面，12GB运存起步，出厂预装Android 12操作系统。在其他方面，相机快门键、物理指纹识别、3.5mm耳机孔等设计大概率保留下来。

从以上的信息来看，索尼Xperia 1 IV的配置算是中规中矩，并没有给予笔者很大的惊喜。不过，这也在意料之中，作为一款主打影像的微单手机，其影像体验才是关键。而关于其影像的信息则基本没有，预估会有一定的升级，这一点倒是值得期待。但更为重要的是，该系列的价格其实远超过大部分人的预期，这也是其不被多数人接受的关键原因之一。试想一下，花费一万的价格买个微单手机，可能大部分人反而会选择买真正的微单相机或其他品牌的手机。如果是你，你会怎么选？