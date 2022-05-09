啊？iPhone也要做“副屏”？据传最快在未来两年面世

作者：毛毛

【天极网手机频道】据报道，有业界人士称苹果将会与电子纸(ePaper)大厂“元太”携手推出副屏iPhone，这个设计是在机身背部搭载两块电子纸副屏，其中一块显示手机剩余电量、信号信息，另一块则用来显示通知内容，减少主屏耗电、蓝光伤眼等问题。

报道指出，这款iPhone雏形已经曝光，且这款机型最快在未来两年面世，不仅可以提高iPhone的实用性，同时也新增了iPhone的新卖点，届时苹果的销量也可能大幅提升，且元太出货量也将迎来增长。

不过也有网友表示，苹果推出这个iPhone其实没必要且很鸡肋。尤其是因为副屏的加入，影响到了手机背板的一体性，感官体验上不怎么样，而且双屏手机前几年也出现过，不过后来似乎就没有后续了，从市场销售的角度来看，这种类型的手机其实并不算成功。简单来说，双屏手机成本又高，市场圈子又小，苹果大概率也不会走这个弯路。

话再说回来，iPhone的销量好不夸张的说是一直占据全球手机市场的半壁江山，苹果不需要也没有必要去拿这个小众的卖点去吸引更多的消费者，毕竟苹果每年iPhone的推出都会受到褒贬不一的评价，而这些恰恰就是吸引消费者的地方。就好比即将在秋季发布会发布的iPhone 14系列，网络上已经流传许多消息，虽然官方并未透露任何消息，仅凭外观设计就有许多消费者关注，根本不需要通过添加副屏这样的卖点来吸引消费者购买。就像之前也有传苹果要出折叠屏一样，到现在都还没有消息呢，更何况是这样一款花里胡哨的双屏设计呢。