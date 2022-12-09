OPPO携手安费诺飞凤签署战略合作协议，Find N2系列拟椎铰链再升级

【天极网手机频道】随着屏幕尺寸日益接近单手可握持的极限尺寸，为追求显示尺寸的进一步增加， “折叠屏”形态的手机应运而生。在柔性 OLED 技术、铰链技术的支撑下折叠显示打破了此前各类电子终端的物理形态局限，打开了智能手机显示尺寸进一步增长的空间。短短几年间，国内各大厂商先后推出折叠屏产品，例如去年OPPO就推出了搭载自研精工拟椎式铰链的首款折叠屏旗舰OPPO Find N获得业界一致好评，发布后仅一个月预定量即破百万，成为OPPO目前为止最高满意度的产品。



OPPO Find N

为了可以持续为用户带来体验极致、行业领先的折叠屏产品，OPPO与领先的折叠屏转轴厂商「安费诺飞凤」正式签署战略合作协议和联合开发协议。在与安费诺飞凤的合作开发过程中，OPPO基于产品需求定义铰链设计，并与安费诺飞凤联合攻坚、解决研发难题，最后由安费诺飞凤负责制程实现。同时，安费诺飞凤也设立了OPPO专项团队，在结构和材料等方面为项目的创新开发保驾护航。

铰链是折叠屏手机的核心零部件之一，铰链机械结构设计的进步有效推动了折叠屏手机的体验升级。随着OPPO对铰链技术的深入研发，即将在12月15日OPPO未来科技大会上发布的全新Find N2 系列折叠屏搭载的新一代精工拟椎铰链也会同步亮相。

根据OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎分享的信息我们也可以知道Find N2 将采用创新材料并重构关键结构件，带来折叠屏重量上的重大突破，并全面升级屏幕、影像、性能及悬停体验，带来“超越直板手机的体验”。传闻中的OPPO Find N2 Flip也将带来了一块无法忽视的、真正有用的外屏，再引领折叠屏体验升级。

显然，在与安费诺飞凤携手合作下，这一次 OPPO Find N2 系列折叠屏的铰链必然有更大进步，带来全新的折叠屏交互体验。未来OPPO与安费诺飞凤将深入合作、联合攻坚，推动铰链的技术创新和产业进步，为用户带来行业领先的折叠屏产品。