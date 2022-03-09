iOS 15.4正式版将于下周发布，会不会又是一个边出bug边修bug的系统？

作者：毛毛

【天极网手机频道】北京时间3月9日凌晨2点，苹果春季新品发布会如约而至。iPhone SE3、iPad Air 5、M1 Ultra、新款Mac等产品悉数登场，同时，一同登场的还有iOS15.4RC版。虽然是个RC版，但如果不出意外的话这个就是正式版了，下周会正式发布。



iOS 15.4



此次iOS15.4RC版新增了口罩面容识别功能，用户可以在戴口罩时使用Face ID来解锁设备并且进行支付操作，不过仅适用于iPhone 12之后的版本，iPhone 11系列及旧机型的用户无法使用此功能。不过之前我们也已经讲过，iPhone已经可以支持戴口罩进行解锁了，但是需要Apple Watch的辅助才可以，并且只支持iPhone 12之后的机型。这一操作就引起了很多用户不满，一部分用户是特意为了配合iPhone实现戴口罩解锁而购买了Apple Watch的12、13系列用户，现在简直是买了个寂寞;另外一部分就是iPhone X、iPhone 11系列的用户了，同样是Face ID解锁，为什么iPhone 12系列、iPhone 13系列用户可以？

不过其实iOS会学习用户的使用模式，小编的iPhone 11 Pro Max系统还停留在iOS 13.7版本，依旧可以进行戴口罩解锁设备，但支付操作上还需要摘口罩或者是输入密码才可以。



戴口罩解锁

就体验上来说，在这个大环境的影响下，人脸识别确实不如指纹识别方便，这一点国产手机还是做得非常人性化的，在升级到了人脸识别之后屏下指纹还得到了保留。如果可以的话，苹果的屏下指纹请快点商用，实在不行的话把Home键放回来行吗？毕竟最方便快捷的体验才是大家买iPhone的最重要原因之一。

除了口罩面部识别功能外，iOS15.4RC版系统还加强了对用户的隐私保护，主要是对AirTag的监测和提醒。AirTag设置屏幕上添加了新的明确的提示，告知用户“在世界许多地区使用 AirTag来跟踪他人是一种犯罪行为”。它还提到，若用途此目的，AirTag可以被受害者检测到，执法部门也能能够识别这个AirTag的所有者。

iOS15.4RC版还新增了多个表情符号，包括：融化的脸、敬礼、双手捂眼等表情，大家可以在表情符号列表查看，还是挺可爱的。

iOS15.4RC版还在“查找”APP界面中移除了“物品安全警告”，新增了“自定查找通知”和“自定跟踪通知”选项。这两个选项可以在设置的“查找”APP 中的“通知”中自行打开或关闭“查找”应用的通知。

查找APP新增“自定查找通知”和“自定跟踪通知”



虽然iOS15.4RC带来了一些新功能，但猜的没错的话后续也应该是有不少的bug，可能也是一边出新版本一边修bug吧，大家应该也习惯了。正式版会在下周正式发布并且推送给大家，有需求的或是想体验新版本的用户可以留意系统推送，不过还是那句话，系统且更且珍惜，就像小编依旧停留在iOS 13.7版本一样。