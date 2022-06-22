5月国内手机市场iPhone销量上升，苹果表示新系列涨价也不怕卖不出去

作者：毛毛

【天极网手机频道】近日，中国信通院发布最新数据，数据显示今年5月国内市场手机上市新机型24款，同比下降11.1%，其中5G手机9款，同比下降10.0%，占同期手机上市新机型数量的37.5%。整体出货量为2080.5万部，同比下降9.4%，但高于4月份的1807.9万部，环比恢复增长。其中，5G手机倒是同比增长了60%，出货量达到1773.9万部，占同期手机出货量的85.3%。同时，iPhone的销量正在从 4 月份的低迷中回升，主要由 iPhone 机型组成的国际智能手机5月出货量环比增长 147%，高于往年环比增长 22% 的标准季节性增长。

相比于前段时间海外分析师的数据报告，4月份iPhone等国外品牌智能手机因不可抗因素的影响在国内市场的出货量不到170万部，同比、环比都大幅下滑，远不及此前的310万部的平均值。

另一边，有消息称即将发布的iPhone 14系列将会涨价，或许是苹果在试探消费者对新系列的价格接受度，不过也有业界人士认为，iPhone 14系列确实有涨价的可能。毕竟在全球通货膨胀、原材料价格上涨的背景下，为应对原材料价格上涨和人力成本的增加，即便产品毛利率处于行业顶尖水平，但苹果应该不太可能自己承担这部分成本，只能提高iPhone 14系列售价。据猜测iPhone 14系列国行版起售价至少在6199元，定位最高端的iPhone 14 Pro Max 1TB顶配版售价将在14000元以上。作为参考，iPhone 13系列的起售价在5199元(iPhone 13 mini版)，iPhone 13 Pro Max 1TB版本售价在12999元。

不过即便是涨价了，苹果似乎也是很有底气。毕竟经历过iPhone X系列到iPhone XS系列的价位提升消费者不买单的失败之后，苹果是“越挫越勇”，从iPhone 11系列开始加量不加价，使其iPhone销量一路走高。

再看回来，iPhone 14系列售价国行版售价6199元，相比于iPhone 13系列的5199元的起售价，似乎是涨了1000元，但是这款售价5199元的是iPhone 13 mini，如果需要对比的话，iPhone 13起售价是在5999元起的，与现在猜测的iPhone 14国行版起售价的6199元相差并不大，而且iPhone 14系列不管是外观设计还是性能配置都有所提升，所以即便是涨了这么几百块，相信还是有很多消费者愿意为其买单的。

根据目前已知的信息来看，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max正面摒弃掉了祖传的铁刘海，改用了感叹号的挖孔设计，其中右侧的单孔为前摄，左侧的条形孔为Face ID组件;屏幕参数上，两款机型分别采用了6.1英寸、6.7英寸的屏幕，同样是配备了120Hz的ProMotion自适应高刷屏。而iPhone 14系列则是保持原有的外观设计不变，支持Face ID面容识别。屏幕尺寸达到7英寸，分辨率2778 x 1284，458PPI，90Hz的屏幕刷新率。

主要配置上，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的影像参数终于用上了4800万像素而非那颗祖传的1200万像素镜头，同时还支持8K视频录制，核心配置上搭载了最新一代的A16仿生芯片，此前LeaksApplePro称苹果A16处理器的CPU性能增幅在15%左右，安兔兔跑分成绩达到89.6万分。

且不管iPhone 14系列的售价是否上涨，目前国内市场智能手机出货量开始回升，可以说是一个好的迹象。