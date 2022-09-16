打铁还需自身硬！华为Mate 50昆仑玻璃版本订单占五成

作者：夏初

【天极网手机频道】9月16日消息，华为Mate 50系列正在火热发售中，统计显示，华为Mate 50 Pro成为更受消费者青睐的机型，而搭载昆仑玻璃的版本则广受消费者们的欢迎，其订单占到五成左右。

华为Mate 50系列于9月6日正式发布，本次特别推出了搭载昆仑玻璃的“昆仑破晓”以及“昆仑霞光”版本。官方描述显示，昆仑玻璃中含有亿亿级的高强度纳米晶体，搭配复合离子强化注入技术，在玻璃表面形成微米级坚硬保护层，得到高强度晶体与玻璃融合的透明光学材料，最终解决了微晶玻璃材料强度和光学匹配的业界难题，抗跌落能力提升至10倍，能够有效降低手机意外跌落时的损伤。华为昆仑玻璃也获得了业界首个瑞士SGS五星级玻璃耐摔权威认证。

2020年苹果首次在iPhone 12系列上应用了超瓷晶面板，开始对手机屏幕强度提出了新的要求;iPhone 13面板全系列沿用超瓷晶面板，最新的iPhone 14系列同样没有缺席。行业两大巨头在手机屏幕面板持续发力，不仅体现厂商对于消费者需求的研判，同时也是出于为产品增加竞争力的考量。

从更大的电池容量到更快的充电功率，从更高等级的防尘抗水到更强的面板硬度，手机目前已经成为用户生活必备的设备，提高其耐用性也成为用户的心声。业内两大巨头都采用更加坚固防摔的屏幕之后，相信未来还会有更多厂商跟进，消费者也将有更多坚固抗摔机型可供选择。

值得一提的是，包括华为Mate 30、Mate 40、P40、P50等系列机型在内的10+款机型将陆续支持更换昆仑玻璃，价格为589元起。